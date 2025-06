NFL - Los Angeles Rams: Ist Jalen Ramsey eine Option?

Jalen Ramsey hat bei den Miami Dolphins keine Zukunft mehr. Was ist mit einer Rückkehr zu den Rams? Trainer Sean McVay äußert sich.

Eigentlich wäre Jalen Ramsey für die Los Angeles Rams ein logischer Trade. Der Star-Cornerback würde Qualität mitbringen. Außerdem wäre es eine Rückkehr, er spielte bereits von 2019 bis 2022 in LA.

Doch was logisch aussieht, stellt sich in der Realität kompliziert dar. Denn einen Deal hat es bis heute noch nicht gegeben, obwohl schon länger feststeht, dass Ramsey und die Miami Dolphins getrennte Wege gehen wollen.

Rams-Coach Sean McVay will einen Deal zwar nicht ausschließen, wies aber auf "Hindernisse" hin.

"In der Regel sind das Situationen, für die man im Vorfeld einen Plan in der Schublade haben muss, bevor man überhaupt Entscheidungen dieser Art umsetzen kann", sagte McVay. "Ich will definitiv nichts ausschließen - wir sind immer offen dafür, hochkarätige Spieler und Persönlichkeiten wie ihn ins Team zu holen, wenn es möglich ist. Aber es gibt eben auch reale Hindernisse, die so einen Deal möglicherweise verhindern könnten."