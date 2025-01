NFL - Philadelphia Eagles: Saquon Barkley – Darum ruft er eine Eagles-Legende an

Beim Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Los Angeles Rams könnte es schneien. Für Saquon Barkley ist klar, was zu tun ist: Eine Legende anrufen.

Saquon Barkley weiß, wen er anrufen wird. Sollte es in der Divisional Round der NFL Playoffs gegen die Los Angeles Rams am Sonntag (ab 21:00 Uhr im Liveticker) winterlich werden, soll nämlich LeSean McCoy verraten, wie es im Schnee am besten geht.

Der ist für Philadelphia am Sonntag angesagt. Es kann also ungemütlich werden. Es sei denn, man weiß, wie man im Fall der Fälle als Running Back zu laufen hat.

McCoy hat es vorgemacht.

"Ich werde auf jeden Fall Shady anrufen, nur für den Fall, dass wir etwas Schnee bekommen", sagte Barkley. "Man muss sich nur anschauen, was er gemacht hat, denn es macht keinen Sinn, wie er da in diesem Schnee agieren konnte. Man konnte einfach sehen, dass er auf einem ganz anderen Niveau war."

Eagles-Legende McCoy stellte 2013 mit 217 Yards gegen die Detroit Lions im Schneetreiben einen damaligen Franchise-Rekord auf. Dabei gelangen ihm zwei Touchdown-Läufe von 40 und 57 Yards.