NFL-Playoffs: Ravens-K.o. und Lions-Aus - Mattis Oberbach tippt die Divisional Round

In den NFL-Playoffs steht die Divisional Round vor der Tür. ran-Redakteur Mattis Oberbach gibt seine Einschätzung. Von Mattis Oberbach Die Wild Card Round der NFL-Playoffs ist vorbei, die Divisional Round steht vor der Tür. Es darf nicht unkommentiert bleiben, dass ich eigentlich fünf der sechs Wild-Card-Spiele richtig getippt habe. Ja, die Aufzeichnungen halten nur ein 4-von-6 fest - und damit zeigen sich diese Aufzeichnungen fangsicherer als die Receiver der LA Chargers. Da diese aber eben nur im Batteriesparmodus auf dem Feld standen und außerstande gewesen wären, sich eine Erkältung einzufangen, sind die Chargers ausgeschieden und meine 5-von-6-Bilanz ruiniert. Ich werde es dem unwichtigeren Team aus LA nie verzeihen.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Was hat die nächste Playoff-Runde zu bieten? Meine Tipps zur Divisional Round:

Anzeige

Texans at Chiefs am Samstag ab 22:30 Uhr im Liveticker Wir lesen an dieser Stelle nochmal den Intro-Absatz durch und überlegen uns dann, ob die Nutznießer dieses Receiver-Stromausfalls gegen Patrick Mahomes werden bestehen können. Äh... nein. Die Chiefs gewinnen das Spiel mit mindestens 17 Punkten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Commanders at Lions am Sonntag ab 2:00 Uhr im Liveticker Kälter als das Wetter draußen ist nur das Blut in den Adern von Jayden Daniels. Der Mann ist durch nichts zu erschüttern und macht sich noch einen Spaß daraus, in fremdem Hause die Luft aus dem Publikum zu lassen. Mit der längsten aktiven Siegesserie im Rücken wird er am Wochenende den Lions die Krallen stutzen. Jared Goff beendet seine Saison mit vier Turnovern und die Lions werden in diesem Jahrzehnt nie wieder so erfolgreich Football spielen wie in den vergangenen beiden Jahren.

Rams at Eagles am Sonntag ab 21:00 Uhr im Liveticker Als größtes Mysterium der Saisons 2023 und 2024 sind die Eagles erneut mit einer tollen Bilanz in die Playoffs eingezogen und werden trotzdem regelmäßig von ihren Anhängern ausgebuht. Anspruch und Wirklichkeit streben dort soweit auseinander wie die Städte Los Angeles und Philadelphia.

So läuft es diesen Sonntag: Sie starten wieder langsam, mit drei Three-and-Outs vor dem Two-Minute-Warning. Vor der Pause punktet Barkley dann über 67 Yards und anschließend holen die Rams im gesamten Spiel keinen einzigen First Down mehr. Der Sieg für die Eagles wird dann zweistellig, aber die Fans freuen sich genauso sehr auf das Conference Championship Game wie sie energisch auf die Entlassung von Head Coach Nick Sirianni pochen.

Anzeige

Anzeige