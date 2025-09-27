Nach dem Spuckskandal um Jalen Carter und Dak Prescott in Woche eins der diesjährigen NFL-Saison kehrt um die Personalie Carter keine Ruhe ein. Beim Sieg gegen die Rams benimmt er sich erneut daneben und wird mit einer Strafe belegt. Am ersten Spieltag der Spuckskandal nun die nächste Strafe. Jalen Carter wurde von der NFL wegen Verhöhnen des Gegners bestraft. Der Defensive Tackle muss für die Aktion im letzten Viertel gegen die Los Angeles Rams, nachdem er ein Field Goal geblockt hatte, 11.593 Dollar Strafe zahlen.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Bereites wegen des Bespuckens von Cowboys-Quarterback Dak Prescott war Carter zu einer Spielsperre und einer Geldstrafe von 57.222 Dollar herangezogen worden.

Anzeige

Fehlverhalten lässt Carter im Draft fallen Carter hatte bereits zu College-Zeiten mit Fehlverhalten auf sich aufmerksam gemacht. Im Januar 2023 war er in einen tödlichen Autounfall nach einer Feier verwickelt, bei dem ein Mitspieler und eine Teammitarbeiterin ums Leben kamen. Ermittlungen ergaben, dass Carter und ein weiteres Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren, als hätten sie ein Rennen veranstaltet. Carter bekannte sich später wegen "reckless driving" und "racing" schuldig und erhielt Bewährung, eine Geldstrafe sowie gemeinnützige Arbeit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen