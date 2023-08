NFL: Pickens glaubt, er ist "der Beste der Welt"

Verlängerung des aktuellen Vertrages

Die simpelste Lösung liegt natürlich auf der Hand: Beide Seiten einigen sich auf eine Vertragsverlängerung. Der Vertrag des ehemaligen Zweitrunden-Picks läuft nach der kommenden Saison aus - eine längerfristige Verlängerung zu guten finanziellen Bezügen strebt die Seite von Taylor an. Allerdings wollen die Colts - auch in Anbetracht der aktuellen Lage der Running Backs - dies nicht. Eine Verlängerung scheint also ziemlich unrealistisch zu sein, wenn beide Parteien bei ihren Standpunkten bleiben. © Icon Sportswire