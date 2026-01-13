NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN
NFL: Pittsburgh Steelers - Head Coach Mike Tomlin hört auf
- Aktualisiert: 13.01.2026
- 20:53 Uhr
- Andraes Reiners
Trainer-Hammer bei den Pittsburgh Steelers! Mike Tomlin tritt nach 19 Saisons als Head Coach der Steelers zurück.
In Pittsburgh endet eine echte Ära!
Mike Tomlin tritt nach 19 Saisons als Head Coach der Pittsburgh Steelers zurück. Das bestätigte das Team am Dienstag. Die Steelers waren in der Nacht zu Montag in der Wild Card Round der Playoffs deutlich mit 6:30 an den Houston Texans gescheitert.
Nach der Pleite gab es einmal mehrt Buhrufe und verbale Forderungen, Tomlin zu entlassen. Er hat es neben einem Super-Bowl-Sieg, zwei Conference-Titeln und sieben Divisionserfolgen in all der Zeit zwar vermieden, eine negative Saison mit den Steelers hinzulegen.
Zur Wahrheit gehört es aber auch, dass der letzte Sieg in den Playoffs 2016 (!) gelang, damals gegen die Kansas City Chiefs. Die Bilanz in der Postseason: Acht Siege, aber zwölf Niederlagen und zuletzt ein allgemeines Gefühl des Überdrusses.
Pittsburgh Steelers: Warme Worte vom Präsidenten
Steelers-Präsident Art Rooney II betonte in einem Statement, Tomlin "für all die harte Arbeit, die Hingabe und die Erfolge, die wir in den vergangenen 19 Jahren gemeinsam erlebt haben, außerordentlich dankbar" zu sein. "Es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, wie groß mein Respekt und meine Wertschätzung für Coach Tomlin sind. Seine Bilanz, in 19 Jahren nie eine Saison mit negativer Sieg-Niederlagen-Bilanz zu haben, wird sich vermutlich nie wiederholen."
Rooney weiter: "Meine Familie und ich – ebenso wie alle, die zur Führung der Steelers gehören – sind Mike Tomlin auf ewig dankbar für die Leidenschaft und Hingabe, die er dem Football der Steelers gewidmet hat."
Mike Tomlin: Kommt es jetzt zum Trade?
Tomlins Vertrag wäre noch für die kommende Saison gültig gewesen, inklusive einer Klub-Option für 2027. Da Tomlin also während eines laufenden Vertrags zurückgetreten ist, behalten die Steelers seine Trainerrechte.
Sollte er vor dem Ende der Saison 2027 wieder einen Job an einer NFL-Seitenlinie annehmen, könnte Pittsburgh dafür eine Entschädigung aushandeln. So oder so suchen die Steelers jetzt den vierten Coach seit 1969.
