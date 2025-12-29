NFL - Pittsburgh Steelers unter Druck: Das sagt Aaron Rodgers

Die Pittsburgh Steelers absolvieren in Week 18 ein Endspiel um einen Platz in den Playoffs. Quarterback Aaron Rodgers glaubt fest an die Postseason.

In dieser Saison ist bei den Pittsburgh Steelers klar, dass nichts klar ist. Das Team ist eine komplette Wundertüte, das beste Beispiel für eine sportliche Achterbahnfahrt.

Nach einem 4:1-Saisonstart folgte ein Absturz auf 6:6, ehe es drei Siege in Serie gab. Und dann am Sonntag dieses rätselhafte und peinliche 6:13 bei den Cleveland Browns.

Das Gute: Die Playoffs sind noch drin, die Steelers haben es auch in der eigenen Hand. Allerdings sind in der Nacht zu Montag die Baltimore Ravens der Gegner. Ein echter Showdown, es ist das letzte Spiel von Week 18 und damit der Regular Season. Dann gilt Do-or-Die für beide.

Denn: Der Sieger schafft es in die Postseason, für den Verlierer ist die Spielzeit beendet. Die Steelers stehen auf Platz eins der AFC North bei 9:7, die Ravens bei 8:8.

Quarterback Aaron Rodgers ist optimistisch, dass er in seiner möglicherweise letzten NFL-Saison nochmal Playoffs spielen kann.

"Ich habe volles Vertrauen, dass wir nächste Woche gewinnen", sagte Rodgers. "Das haben wir die ganze Saison über gezeigt. Wir sind gut mit Rückschlägen umgegangen. Wenn wir unser bestes Football spielen mussten, haben wir das getan – mit Ausnahme von heute."