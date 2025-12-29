- Anzeige -
NFL: Nie dagewesener Spielverlauf - 49ers vs. Bears wird zum historischen Duell

  • Veröffentlicht: 29.12.2025
  • 13:56 Uhr
  • ran.de

Im Duell zwischen den 49ers und den Bears ergibt sich in Woche 17 der NFL-Saison ein nie dagewesener Spielverlauf.

Was für ein besonderes Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Chicago Bears. Im Monday Night Game des 17. NFL-Spieltags haben die Niners zuhause einen knappen 42:38-Sieg gegen die Franchise aus der NFC North gefeiert.

Der Spielverlauf, der sich dabei darstellte, war so nie zuvor in einem Regular-Season-Game der besten Football-Liga der Welt zu beobachten. Im Gleichschritt erzielten die beiden Teams Touchdowns – mal legte eine Mannschaft vor, mal die andere.

Nie dagewesener Spielverlauf in der NFL

Und stets ergab sich auf der Anzeigentafel erneut ein ausgeglichener Spielstand. 7:7, 14:14, 21:21, 28:28, 35:35. Es war das erste Mal in der Ligahistorie, dass zwei Teams jeweils fünf Touchdowns in Folge erzielten und dabei stets die zweite Franchise via Extrapunkt zum Ausgleich kam.

Gebrochen wurde die Serie erst gut fünf Minuten vor dem Ende, als die Bears nicht über ein Field Goal hinauskamen, die 49ers in der Folge aber den Touchdown zum Sieg erzielten.

