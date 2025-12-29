Im Duell zwischen den 49ers und den Bears ergibt sich in Woche 17 der NFL-Saison ein nie dagewesener Spielverlauf.

Was für ein besonderes Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Chicago Bears. Im Monday Night Game des 17. NFL-Spieltags haben die Niners zuhause einen knappen 42:38-Sieg gegen die Franchise aus der NFC North gefeiert.

Der Spielverlauf, der sich dabei darstellte, war so nie zuvor in einem Regular-Season-Game der besten Football-Liga der Welt zu beobachten. Im Gleichschritt erzielten die beiden Teams Touchdowns – mal legte eine Mannschaft vor, mal die andere.