Die NFL-Saison 2025 ist in vollem Gange. Bis zur Postseason sind es nur noch wenige Wochen, entsprechend lohnt sich ein Blick auf die möglichen Paarungen. Das aktuelle Playoff Picture. Das Rennen um die Playoff-Plätze in der NFL spitzt sich zu. Nach dem 15. Spieltag der NFL-Saison ist klar, dass die Kansas City Chiefs keine Chance mehr auf eine Playoff-Teilnahme haben. Auch bei anderen Teams zeichnen sich Trends ab. In der AFC verloren die Colts durch ihre Niederlage gegen die Seahawks weiter an Boden. Die Dolphins sind derweil nach der Pleite gegen die Steelers komplett raus aus dem Rennen. In der NFC schlugen die Los Angeles Rams nach einer Niederlage in Week 13 doppelt zurück und schnappten sich wieder den Nummer-1-Seed. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach Week 15.

NFC Wild Card Round: #7 Green Bay Packers (9-4-1) at #2 Chicago Bears (10-4) Die Chicago Bears klettern dank des 31:3 gegen die Cleveland Browns an die Spitze der NFC North und sind nun Zweiter in der Conference. Doch der Vorsprung in der eigenen Division beträgt nur einen halben Sieg. Denn dahinter lauern die Green Bay Packers, die sich nach dem 26:34 bei den Denver Broncos auf Platz sieben der NFC wiederfinden. Damit würde es in der Wild Card Round zum Division-Duell der Erzrivalen kommen. Bereits am kommenden Spieltag treffen beide Teams in Chicago aufeinander.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFC Wild Card Round: #6 San Francisco 49ers (10-4) at #3 Philadelphia Eagles (9-5) Die verletzungsgeplagten 49ers gewannen gegen die Tennessee Titans ihr viertes Spiel in Serie und festigten so ihre Ambitionen auf ein Duell mit dem Titelverteidiger Philadelphia Eagles. Die Eagles gewannen indes auch wieder ein Spiel nach drei Niederlagen in Serie. Der 31:0-Sieg gegen die Las Vegas Raiders sollte ihnen Aufschwung geben.

NFC Wild Card Round: #5 Seattle Seahawks (11-3) at #4 Tampa Bay Buccaneers (7-7) Bei den Tampa Bay Buccaneers setzte sich der Negativtrend fort. Das 28:29 gegen die Atlanta Falcons war die fünfte Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen. Weil auch die Carolina Panthers bei den New Orleans Saints mit 17:20 verloren, bleiben die "Bucs" in der NFC South nach dem 15. Spieltag vorne und hätten in der Wild Card Round ein Heimspiel. Gegner wären allerdings die Seattle Seahawks, die beim 18:16 über die Indianapolis Colts ihre Ambitionen unterstrichen und auch weiterhin Hoffnung auf Platz eins in der NFC haben.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Los Angeles Rams (11-3) Dort stehen aktuell die Los Angeles Rams. Die Kalifornier bauen hin und wieder einen Wackler ein, aber auch echte Ausrufezeichen. Das 41:34 gegen die Detroit Lions mag knapp gewesen sein. Nachdrücklich war der Erfolg trotzdem. Und der Grund für die Verteidigung des Nummer-1-Seed.

AFC Wild Card Round: #7 Houston Texans (9-5) at #2 New England Patriots (11-3) Ja, das ist kein Spaß: Die Houston Texans und Jakob Johnson sind – Stand jetzt – in den Playoffs. Und wie: Mit dem 40:20 gegen die Arizona Cardinals feierten die Texans den sechsten Sieg in Serie. Die New England Patriots verloren nach einer Bye Week und bleiben auf Seed #2. Nach zehn Siegen in Folge setzte es gegen die Buffalo Bills eine 31:35-Niederlage - und das trotz zwischenzeitlicher 21:0-Führung.

AFC Wild Card Round: #6 Buffalo Bills (10-4) at #3 Jacksonville Jaguars (10-4) Die Buffalo Bills feierten gegen die zuvor seit zehn Spielen ungeschlagenen New England Patriots einen wichtigen Sieg im Kampf um die Wild Card Round. So verteidigten sie Platz sechs und haben weiterhin Chancen auf den Division-Sieg in der AFC East. In der Wild Card Round wären die Jacksonville Jaguars der Gegner, die momentan mit fünf Erfolgen nacheinander nicht zu stoppen sind. Das Team aus Florida löste die Pflichtaufgabe gegen die New York Jets mit 48:20.

AFC Wild Card Round: #5 Los Angeles Chargers (10-4) at #4 Pittsburgh Steelers (8-6) Durch den 16:13-Sieg gegen die Kansas City Chiefs und die damit verbundene Eliminierung des Star-Ensembles rund um Patrick Mahomes ist ein Playoff-Platz für die Chargers in Griffweite. Sie sichern sich Seed #5, was aktuell gleichbedeutend mit einem Spiel gegen die Pittsburgh Steelers wäre. Diese wiederum siegten zum Abschluss von Woche 15 im Monday Night Game mit 28:15 gegen die Miami Dolphins, die damit die Postseason nicht mehr erreichen können. Das Team um Quarterback Aaron Rodgers stabilisiert sich nach einer saisonalen Achterbahnfahrt, muss sich in der AFC North aber immer noch gegen die Baltimore Ravens wehren, die mit einem Sieg weniger auf Rang zwei lauern.

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Denver Broncos (12-2) Denver verbesserte dank seines elften Sieges in Folge beim 34:26-Sieg gegen die Green Bay Packers seine Bilanz auf 12-2. Der Lohn wäre aktuell eine Bye Week in der Postseason. Die Niederlage der Patriots gegen die Buffalo Bills lässt die Broncos momentan tatsächlich vom Nummer-1-Spot träumen. Für sie wartet in der nächsten Woche ein Duell mit einem anderen Aspiranten auf die Playoffs, den Jacksonville Jaguars.

NFL-Playoffs - die aktuellen Tabellen