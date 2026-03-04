NFL
NFL: Tua Tagovailoa vor Wechsel? Sorgen-Franchise soll Interesse haben
- Veröffentlicht: 05.03.2026
- 00:05 Uhr
- Christian Stüwe
Bei den Miami Dolphins hat Tua Tagovailoa wohl keine Zukunft mehr. Die New York Jets könnten dem Quarterback eine neue Heimat geben.
Tua Tagovailoa hatte sich zuletzt selbst offen dafür gezeigt, einen Neustart bei einer anderen Franchise zu wagen. Die Miami Dolphins wiederum hatten erklärt, für einen Trade des Quarterbacks offen zu sein.
Da dieser einen hochdotierten Vertrag besitzt, könnte es jedoch schwierig werden, einen Trade-Partner zu finden. Weshalb es auch nicht ausgeschlossen ist, dass die Dolphins Tua cutten und den Dead Cap von 99 Millionen US-Dollar in Kauf nehmen.
Zumindest in diesem Fall gäbe es wohl sofort einen Markt für den 27-Jährigen, der eine enttäuschende Saison 2025 hinter sich hat und zeitweise sogar auf die Bank verbannt wurde. Vor allem die New York Jets sollen daran interessiert sein, Tagovailoa zu verpflichten.
"Wenn er entlassen wird, könnte er für das Mindestgehalt eines Veteranen als Quarterback mit Starter-Qualitäten zur Verfügung stehen. Finanziell macht das sehr viel Sinn", sagte NFL-Insider Mike Garafolo bei "Good Morning Football".
Tagovailoa gehörte zu den produktivsten QBs der NFL
"Die Teams machen ihre Hausaufgaben, was Tua angeht. Soweit ich weiß, führen unter anderem die Jets Gespräche, um sich ein umfassendes Bild von Tua als Person zu machen. Die Jets haben mehrere Optionen auf der Quarterback-Position – und Tua gehört meiner Meinung nach dazu", erklärte Garafolo.
Tagovailoa hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen, vor allem mit Gehirnerschütterungen, zu kämpfen. Wenn er fit war, gehörte er jedoch zu den produktivsten Quarterbacks der Liga. Vielleicht könnte er in einem neuen Team und System wieder zu dieser Produktivität zurückfinden.
Ein Neustart des Quarterbacks erscheint jedenfalls immer wahrscheinlicher – womöglich liegt seine Zukunft bei den Jets.