american Football

NFL: Dallas Cowboys passen Verträge von drei Stars an - und sparen 66 Millionen Dollar

  • Veröffentlicht: 04.03.2026
  • 22:01 Uhr

Die Dallas Cowboys haben sich für die Saison 2026 eine Menge Cap Space freigeräumt – dank Umstrukturierungen der Verträge dreier Stars. 2027 droht dafür ein böses Erwachen.

Bis zuletzt waren die Dallas Cowboys noch knapp 55 Millionen Dollar über dem Cap Space – nun hat sich die Franchise mit einer Umstrukturierung der laufenden Verträge mehrerer Spieler laut "ESPN" mal eben 66 Millionen Dollar Cap Space für die NFL-Saison 2026 verschafft.

Mit den Anpassungen sollen die Cowboys nun wieder unter dem Salary Cap von 301,2 Millionen Dollar liegen.

So wurde das Grundgehalt von Quarterback Dak Prescott für 2026 von 40 Million Dollar auf 1,8 Millionen Dollar angepasst.

Wide Receiver CeeDee Lamb und Left Guard Tyler Smith sollen nur noch mit je 1,7 Millionen Dollar Grundgehalt für 2026 zu Buche schlagen. Die Differenzbeträge wurden laut ESPN in "Signing Bonus" umdeklariert.

Owner Jerry Jones: Von der Zukunft geborgt

Cowboys-Besitzer Jerry Jones kündigte während des NFL Scouting Combines bereits an, dass seine Organisation derartige Vertragsanpassungen anstrebe, um Spielraum für die Verstärkung der Defensive in der Free Agency zu haben. Das habe allerdings einen Haken: "Ich möchte, dass sie wissen, dass ich nur mehr Spielraum schaffen kann, indem ich ihn von meiner eigenen Zukunft borge, OK?", so Jones.

Und tatsächlich dürfte die Cap-Space-Lage 2027 noch brenzliger für Dallas werden. Denn dann wird allein Prescott mit mehr als 76 Millionen Dollar auf das Gehaltsbudget schlagen.

