NFL: Aaron Rodgers gibt Update über Steelers-Zukunft und angebliche Deadline
- Veröffentlicht: 04.03.2026
- 21:57 Uhr
- ran
Der Quarterback ist in der Show seines Freundes Pat McAfee zu Gast. Dabei spricht er über seine Zukunft, die Pittsburgh Steelers und schwärmt von Head Coach Mike McCarthy.
Verabschiedet er sich in die Football-Rente? Spielt er noch eine Saison für die Pittsburgh Steelers? Oder für ein anderes Team? Die Frage nach der Zukunft von Aaron Rodgers ist eine der spannendsten Geschichten in dieser Offseason der NFL.
Am Mittwoch war der 42-jährige Quarterback zu Gast in der "Pat McAfee Show" und wurde vom Gastgeber natürlich direkt auf seine Pläne angesprochen.
"Wer jetzt erwartet, dass ich hier eine wichtige Entscheidung treffen werde, kann direkt abschalten", erklärte Rodgers.
Danach setzte er aber zu einer Lobeshymne auf die Steelers an, bei denen er die letzte Saison verbracht hatte. "Ich hatte viel Spaß mit allen dort. Ich muss allen dort meinen Respekt aussprechen", erklärte Rodgers.
NFL: Aaron Rodgers schwärmt von Mike McCarthy
Dass Mike McCarthy, sein langjähriger Head Coach bei den Green Bay Packers, in Pittsburgh die Nachfolge von Mike Tomlin angetreten hat, freut Rodgers offensichtlich.
"Wir hatten viel Spaß zusammen. Er kümmert sich wirklich um die Spieler und hat klare Strukturen. Er ist einer der großartigsten Typen in der Liga. Tief in meinem Herzen empfinde ich so viel Liebe und Dankbarkeit für die Zeit, die wir zusammen verbracht haben", schwärmte Rodgers.
Dass Rodgers und McCarthy bald wieder Zeit zusammen verbringen, scheint nicht ausgeschlossen. Mit den Steelers sei er in Kontakt, für seine Entscheidung gebe es aber keine Deadline. Es bleibt also spannend, wie es mit Rodgers weitergeht – und wie viel Zeit die Steelers dem Quarterback für seine Entscheidung einräumen.
Rodgers mit Sex-Spruch über seine Ehe
Ein Thema war auch Rodgers' Frau Brittani, die bisher noch nicht an die Öffentlichkeit getreten ist. Zwar verstehe er das Interesse an seiner Ehe, da er als Sportler unter Beobachtung stehe, dass aber Medien eine Prämie für ein Foto seiner Frau ausgesetzt hatten, bezeichnete er als respektlos.
Der Quarterback hatte im vergangenen Jahr geheiratet und ist offenbar glücklich mit seiner Partnerin. Auf die Frage von McAfee, wie wichtig die Fitness im Alter von 42 Jahren sei, hatte Rodgers eine verblüffende Antwort parat.
"Ich möchte gut aussehen. Ich möchte, dass meine Frau die ganze Zeit mit mir schlafen will", witzelte der Quarterback und brachte damit McAfee heftig zum Lachen.