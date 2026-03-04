NFL: Aaron Rodgers gibt Update über Steelers-Zukunft und angebliche Deadline

Der Quarterback ist in der Show seines Freundes Pat McAfee zu Gast. Dabei spricht er über seine Zukunft, die Pittsburgh Steelers und schwärmt von Head Coach Mike McCarthy.

Verabschiedet er sich in die Football-Rente? Spielt er noch eine Saison für die Pittsburgh Steelers? Oder für ein anderes Team? Die Frage nach der Zukunft von Aaron Rodgers ist eine der spannendsten Geschichten in dieser Offseason der NFL.

Am Mittwoch war der 42-jährige Quarterback zu Gast in der "Pat McAfee Show" und wurde vom Gastgeber natürlich direkt auf seine Pläne angesprochen.

"Wer jetzt erwartet, dass ich hier eine wichtige Entscheidung treffen werde, kann direkt abschalten", erklärte Rodgers.

Danach setzte er aber zu einer Lobeshymne auf die Steelers an, bei denen er die letzte Saison verbracht hatte. "Ich hatte viel Spaß mit allen dort. Ich muss allen dort meinen Respekt aussprechen", erklärte Rodgers.