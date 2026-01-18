Beim Overtime-Thriller führt Bo Nix seine Denver Broncos noch zum Sieg - und verletzt sich dann schwer.

Dem Jubel nach dem Einzug ins AFC Championship Game folgte die Schocknachricht: Für Bo Nix ist die Saison nach der Divisional Round gelaufen.

Wie Head Coach Sean Payton nach dem 33:30-Overtime-Sieg der Denver Broncos gegen die Buffalo Bills mitteilte, brach sich der Starting Quarterback das Sprunggelenk. Das Malheur soll laut Payton im drittletzten Play des Spiels stattgefunden haben. Die Operation soll kommende Woche in Birmingham, Alabama stattfinden.

Als Ersatz steht den Broncos im AFC Championship Game gegen den Gewinner der Partie New England Patriots gegen Houston Texans Jarrett Stidham zur Verfügung, dessen Backup dürfte Sam Ehlinger sein. "Stiddy ist bereit", sagte Payton.

Das Skurrile: Payton teilte dies mit, nachdem er seine eigentlich Pressekonferenz nach dem Spiel bereits abgehalten hatte.