american football

NFL Playoffs live: Spielplan der Divisional Round - Termine und Uhrzeiten der Postseason bis zum Super Bowl 2026

  • Aktualisiert: 13.01.2026
  • 11:15 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Die NFL-Playoffs 2026 sind in vollem Gange. Hier findet ihr alle Zeiten.

Die Playoffs in der NFL laufen.

Wann die Spiele in den einzelnen Runden stattfindet, erfahrt ihr hier.

Denver Broncos v Kansas City Chiefs - NFL 2025

Alle Highlights der NFL live auf Joyn

Die wichtigsten Szenen aller Spiele

Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19:00 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt in der Postseason nur bei einer der insgesamt 13 Partien der Kickoff.

Zwei Spiele beginnen um 21:00 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.

NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs

Divisional Round

NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
-:-
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
-:-
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
-:-
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams

Samstag, 17. Januar, 22:30 Uhr: Buffalo Bills @ Denver Broncos
Sonntag, 18. Januar, 02:00 Uhr: San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks
Sonntag, 18. Januar, 21:00 Uhr: Houston Texans @ New England Patriots
Montag, 19. Januar, 00:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Chicago Bears

Conference Championship Games:

Sonntag, 25. Januar, 21:00 Uhr: AFC Championship Game
Montag, 26. Januar, 0:30 Uhr: NFC Championship Game

Super Bowl:

Montag, 9. Februar: 0:30 Uhr

