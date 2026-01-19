Die Los Angeles Rams beenden die Super-Bowl-Träume der Chicago Bears und erreichen das NFC Championship Game gegen die Seattle Seahawks. Von Kevin Obermaier Die Los Angeles Rams haben das NFC Championship Game erreicht. Das Team von Head Coach Sean McVay siegte in den Divisional Playoffs bei den Chicago Bears mit 20:17 (10:10) nach Verlängerung. Den Rams winkt damit der zweite Super-Bowl-Sieg mit Quarterback Matthew Stafford nach 2021. NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL: Playoff-Spiele im Relive auf Joyn Zuerst kommt es im Championship Game aber zum dritten Duell mit den NFC-West-Rivalen der Seattle Seahawks. In der Regular Season konnten beide Teams jeweils ein Spiel gewinnen.

NFL: Bears stellen Rams-Superstar Adams kalt Der erste Drive der Partie endete in einer Interception: Bears-Quarterback Caleb Williams warf kurz vor der Endzone in die Arme von Rams-Cornerback Cobie Durant. Besser machten es die Gäste: Nach 14 Plays und 85 Yards tankte sich Running Back Kyren Williams in die Endzone. Doch die Bears schlugen zurück. Zum zweiten Mal entschied sich Head Coach Ben Johnson bei 4th Down gegen ein Field Goal - und diesmal fand Williams mit D.J. Moore einen Mitspieler in der Endzone, 7:7.

Bei Schnee und Wind im Soldier Field taten sich beide Teams in der Folge schwer, das Spielfeld zu überbrücken. Chicago gab den Ball bei einem weiteren vierten Versuch ab. Bei Los Angeles fanden die Star-Receiver Puka Nacua (27 Yards in der ersten Halbzeit) und Davante Adams (0 Yards) nicht ins Spiel, Matthew Stafford wurde dreimal gesackt. Erst gegen Ende des zweiten Viertels gab es wieder Punkte: Kicker Cairo Santos stellte mit einem Field Goal aus 48 Yards auf 10:7 für die Bears, Harrison Mevis konterte mit ablaufender Uhr aus 32 Yards zum 10:10-Halbzeitstand.

NFL: Williams zaubert Bears in die Overtime Auch nach der Pause hielten die Probleme der Rams-Offense an. Die O-Line konnte dem Druck der Bears-Defense kaum standhalten, Stafford hatte bei einem weiteren Sack Glück, dass er den Ball behielt. Chicago machte es allerdings kaum besser. Williams unterlief sein zweiter Pick, wieder war es Durant, der den Pass des Nummer-1-Picks aus 2024 abfing. Die meistbeschäftigten Akteure im dritten Viertel waren die Punter. NFL Playoff Picture

Patriots erstmals seit Brady im AFC Championship Game Im letzten Quarter meldete sich dann endlich auch Adams an. Mit seinem ersten Catch des Abends hielt der ehemalige Packers-Star einen 91-Yard-Drive am Leben, der in Kyren Williams' zweitem Touchdown endete - L.A. übernahm wieder die Führung, 17:10. Nachdem der vorherige Drive an der 2-Yard-Linie ein jähes Ende gefunden hatte, bekam Chicago Sekunden vor Schluss noch eine Chance auf den Ausgleich. Und wie so oft in dieser Saison war Caleb Williams zur Stelle: Von drei Rams-Verteidigern massiv unter Druck gesetzt, wich der 24-Jährige knapp 30 Yards zurück und fand dann mit einem Zauber-Pass Tight End Cole Kmet in der Endzone - 17:17, Overtime.