Diese Entscheidungen, die Wilson mit einem Vierjahresvertrag über 130 Millionen Dollar (90 Millionen garantiert) und Gardner mit einem NFL -Rekordvertrag über 120,4 Millionen Dollar bis 2030 an "Gang Green" binden, sind genau der richtige Schritt, um nach Jahren der Instabilität und Enttäuschungen endlich Ruhe und Hoffnung zu schaffen. Hoffnung, auf eine erfolgreichere Zukunft.

Die New York Jets haben mit den langfristigen, wenn auch kostspieligen Verlängerungen von Wide Receiver Garrett Wilson und Cornerback Sauce Gardner ein klares Zeichen gesetzt: Die Zukunft gehört dem jungen Kern!

Die New York Jets haben ihren jungen Stars Garrett Wilson und Sauce Gardner langfristige Verträge gegeben. Nach all den Jahren des Chaos sitzen die ersten Bausteine des neuen Regimes. Ein Kommentar.

New York Jets: Rodgers-Verpflichtung der vorläufige Tiefpunkt

Die vergangenen Offseasons waren für die Jets ein Minenfeld voller Fehlentscheidungen. Der Tiefpunkt war zweifellos die Verpflichtung von Aaron Rodgers 2023, die damals als Coup gefeiert wurde, sich aber als kompletter Reinfall entpuppte.

Rodgers, ein zukünftiger Hall-of-Famer, konnte weder sportlich noch kulturell die erhoffte Wende bringen. Seine Leistungen waren enttäuschend (2024: QBR von 48,2, zweitschlechteste seiner Karriere), und die Spannungen mit jungen Stars wie eben Wilson schadeten dem Teamgeist.

Dazu kamen fragwürdige Entscheidungen des damaligen General Managers Joe Douglas, wie die chaotische Entlassung von Head Coach Robert Saleh nach Woche fünf in der Vorsaison und eine Offensive, die unter Offense Coordinator Nathaniel Hackett - wohlgemerkt einem alten Rodgers-Weggefährten - in zwei Jahren fast komplett kollabierte. Die Freistellung von Douglas war die logische Konsequenz eines Managements, das die Jets in eine Sackgasse geführt hatte.