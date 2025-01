NFL: Tom Brady mit humorvollem Seitenhieb gegen Commanders-Coach

Dan Quinn steht mit den Washington Commanders im Championship Game. Und das, obwohl sich Geschichte wiederholte. Tom Brady schmierte es seinem Ex-Kontrahenten als TV-Experte aufs Brot.

Es gibt Dinge, die böse Erinnerungen wecken.

Vor allem, wenn diese Erinnerungen mit NFL-Historie zu tun haben. Mit Tom Brady und einer unglaublichen Aufholjagd. Anfang Februar 2017 lag er mit seinen New England Patriots im Super Bowl gegen die Atlanta Falcons bereits 3:28 zurück, ehe die Patriots die Partie noch drehen konnten.

Bitter: Falcons-Besitzer Arthur Blank wurde bereits vor Spielende an der Seitenlinie gesehen. Er dachte, das Ding sei durch. Trainer damals war Dan Quinn.

Und in der Nacht zu Sonntag kamen die bösen Erinnerungen wieder hoch. Denn als Quinn mit seinen Washington Commanders in der Divisional Round bei den Detroit Lions führte, tauchte plötzlich Besitzer Josh Harris an der Seitenlinie auf.

Brady, der als Analyst für den TV-Sender Fox im Einsatz war, konnte sich die Chance nicht entgehen lassen.