Kein Wunder, waren seine Houston Texans wenige Minuten zuvor zum zweiten Mal in Folge in der Divisional Round der Playoffs gescheitert.

In der Divisional Round scheitern die Houston Texans an den Kansas City Chiefs. Während des Spiels trifft das Schiedsrichter-Team einige fragwürdige Entscheidungen gegen Houston. Die frustrierten Texans machen ihrem Ärger nach der Partie Luft.

"Er hat sich eindeutig aufgegeben, und wenn er das tut, sehen wir ihn als schutzlos an. Damit liegt die Verantwortung beim Verteidiger", so Martin. "In meinen Augen gab es kräftigen Kontakt am Helm, auf Höhe des Haaransatzes."

Ob diese Erklärungen DeMeco Ryans und die Texans zufriedenstellen wird, bleibt abzuwarten.

Statistikfreunde dürfte dennoch ein kurioser Fakt interessiert: Nach dem Sieg gegen Houston stehen die Chiefs bei einer Bilanz von 7-0, wenn Clay Martin als Schiedsrichter die Partie leitet.

Den Texans wird es wenig helfen.