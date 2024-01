NFL-Playoffs: Verschiebung könnte für die Pittsburgh Steelers ein gutes Omen sein

Anzeige

Das Playoff-Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers musste wetterbedingt verschoben werden. Für Pittsburgh könnte dies ein gutes Omen sein, denn als zuletzt ein NFL-Playoff-Spiel verschoben werden musste, gewannen die Steelers unter kuriosen Umständen.

von Oliver Jensen,

Das Schnee-Chaos machte der NFL einen Strich durch die Rechnung. Das für Sonntag geplante Playoff-Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers musste um einen Tag verschoben werden.

Statt am Sonntag um 13:00 Uhr Ortszeit, findet das Duell nun erst am Montag um 16:30 Uhr Ortszeit statt. Nach deutscher Zeit erfolgt der Kickoff damit am Montagabend um 22:30 Uhr. Für die Steelers könnte dies ein gutes Omen sein.

Als zuletzt ein Playoff-Spiel in der NFL verschoben werden musste, war Pittsburgh nämlich ebenfalls daran beteiligt und gewann das Spiel schlussendlich.