NFL Playoffs: Zak Kuhr, der heimliche Held der New England Patriots

Die Defense der New England Patriots gehört zu den besten der Liga. Und das, obwohl sie quasi die ganze Saison ohne Defensive Coordinator spielen. Der unbesungene Held ist ein unbekannter Offensiv-Coach, der in den Playoffs zeigt, was er kann. Von Kai Esser Es war eine Schockdiagnose für die New England Patriots im Spätsommer. Kurz vor Beginn der Saison wurde bekannt, dass Defensive Coordinator Terrell Williams den Patriots fehlen wird. Prostata-Krebs war die Nachricht, die den sechsmaligen Super-Bowl-Champion in der heißen Phase der Saisonvorbereitung schwer traf. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Kurzerhand wurde Linebacker Coach Zak Kuhr befördert. Er agiert seit Woche zwei als de-facto-Koordinator der Defense. Er erstellt gemeinsam mit Head Coach Mike Vrabel den Gameplan und sagt während des Spiels die Spielzüge an. "Zak hat Reife und Wissen gezeigt", lobte Vrabel.

Zak Kuhr: Von der Offense im College zur Defense in der NFL Dabei war Kuhrs Einstieg in den Football alles andere als geradlinig. Nach seinem Abschluss an der University of Florida im Jahr 2013 begann er als Assistenzcoach in High Schools und kleinen Colleges wie Edward Waters. Später wechselte er zu Ohio State, wo er unter Urban Meyer arbeitete und erstmals mit Vrabel zusammentraf. Damals war Kuhr vor allem auf der Offensive-Seite tätig: Als Running Backs Coach bei James Madison (2014), Co-Offensive Coordinator dort (2015), dann bei Rutgers (2016) und Texas State (2017–2018), wo er sogar Associate Head Coach wurde.

2019 assistierte er bei Texas, bevor er 2020 den Sprung in die NFL wagte - und den Seitenwechsel: Bei den Tennessee Titans unter Vrabel wurde er Defensive Quality Control Coach. Von 2021 bis 2023 arbeitete er als Inside Linebackers Assistant in Tennessee, 2024 als Defensive Assistant bei den New York Giants. Als Vrabel schließlich zum Head Coach bei den Patriots ernannt wurde, rief er Kuhr an und holte ihn in sein Trainerteam. "Sein Wissen und seine Akribie tut uns gut", sagte er über den 37-Jährigen.

New England Patriots unter Zak Kuhr: Eine Elite-Defense Die Patriots-Defense blühte unter Kuhr auf. In der regulären Saison 2025 rangierte sie auf Platz vier bei zugelassenen Punkten (18,8 pro Spiel), Platz sechs in Rush Defense (1729 Yards), Platz acht in Total Yards und Platz neun in Pass Defense (3512 Yards). Trotz Ausfällen von Schlüsselfiguren wie Defensive End Milton Williams (fünf Spiele verpasst) und Linebacker Robert Spillane (letzte vier Spiele der Regular Season) hielt Kuhr die Einheit zusammen. Er betonte "unerschütterliche Gewalt" und Aggressivität: "Wir spielen unnachgiebigen Football." Highlights waren Siege gegen Top-Offenses, wie gegen die Buffalo Bills, als die Patriots ihren Division-Rivalen bei nur 20 Punkten hielten. Kuhr ließ Gegner verzweifeln. "Er dreht die Regler in die richtige Richtung", sagte Spillane.

Kuhrs Meisterstück gegen die Chargers: "Hatten keine Ahnung" Der Höhepunkt kam im Wild-Card-Playoff-Spiel gegen die Los Angeles Chargers: Ein 16:3-Sieg, der erste Playoff-Erfolg der Patriots seit sieben Jahren. Kuhrs Gameplan erstickte die Chargers-Offense im Keim - nur 87 Rushing Yards, drei Punkte insgesamt. Quarterback Justin Herbert wurde sechs Mal gesackt (zwei Sacks je von Williams und K'Lavon Chaisson) und die Chargers gaben später zu: "Wir hatten keine Ahnung, wie wir das entschlüsseln sollen."

