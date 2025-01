Nach dem Ende der Regular Season 2024 geht es in der NFL mit den Playoffs weiter. Zuerst steht die Wild Card Round an. Ultimatives Ziel für alle Teams ist der Super Bowl 2025 in New Orleans. ran hat alle Informationen zur Postseason.

Nur eine Woche nach dem Ende der regulären Saison geht es in der NFL mit den Playoffs weiter.

Großes Ziel ist der Super Bowl am 10. Februar in New Orleans im Caesars Superdome, der Heimspielstätte der Saints. Letztlich konnte sich der amtierende Titelverteidiger Kansas City Chiefs in der AFC den Nummer-1-Seed und damit auch ein Freilos in der Wild Card Round sichern.

In der NFC gelang dies den Detroit Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown. Für das Team aus Michigan eine historische Leistung - noch nie in der bisherigen Franchise-Geschichte konnten die Lions die begehrte Spitzenposition am Ende der Regular Season erobern.

Damit können sich Detroit und Kansas City erstmal eine Woche ausruhen. Für die restlichen zwölf Wildcard-Teams geht es im nächsten Spiel schon um alles.

Alle Informationen zu den Paarungen und Terminen bis zum großen Endspiel gibt es hier.