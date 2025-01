"Manche Leute haben das", sagt der GOAT, "sie sehen die Herausforderung und denken: 'Mann, das wird großartig, wenn wir rausgehen und diese Typen schlagen.' Andere sehen die Herausforderung und sagen: 'Oh Mann, ich will es wirklich nicht vermasseln.'" Daniels kenne aber eben keine Angst vor dem Versagen, so wie Woods sie nicht kannte.

Und kein Geringerer als Tom Brady, der "Greatest Of All Time" im Football, schwärmt von Jayden Daniels, fühlt sich an den jungen Tiger Woods erinnert, der 1997 als 21-Jähriger das Masters gewann, ehe er die Golfwelt eroberte.

Daniels steht kurz vor der Sensation

Daniels, 24, geboren in San Bernadino, hat einen märchenhaften Aufstieg hinter sich. Als erst sechster Quarterback führte der Kalifornier sein Team im Rookie-Jahr in die Conference Championships der NFL, könnte es als erster in den Super Bowl schaffen.

Denn seine Vorgänger (Shaun King, Ben Roethlisberger, Joe Flacco, Mark Sanchez, Brock Purdy) scheiterten allesamt beim letzten Schritt. "So weit denke ich nicht", betont Daniels vor dem Spiel bei den Philadelphia Eagles am Sonntag (21.00 Uhr im Liveticker).

Washington ist schon jetzt weit gekommen, sehr weit, viel weiter als erwartet. Wer wissen will, wann der Klub zuletzt Erfolge feierte wie in dieser Saison, muss in der Chronik weit zurückblättern. 33 Jahre ist es her, dass die Footballer aus der US-Hauptstadt im Halbfinale standen, damals trug das Team noch den Namen Redskins und holte mit Mark Rypien als Quarterback den Super Bowl XXVI.