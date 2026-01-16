NFL Playoffs 2026: Coach Interviews während der Postseason sind unfair! Ein Kommentar

Typischerweise laufen die Bewerbungsgespräche für offene Trainerstellen in der NFL bereits weit vor dem Ende der Postseason. Auch Koordinatoren von Playoff-Teams dürfen diese halten. Das benachteiligt diese Playoff-Teams jedoch massiv. Von Kai Esser Rund zwei Wochen ist das Ende der Regular Season schon her. Seitdem haben sich gleich neun Franchises von ihrem Head Coach getrennt und sind jetzt auf der Suche nach einem Nachfolger. Logisch, dass dafür nicht nur freie Cheftrainer, sondern auch aktuelle Koordinatoren in Betracht gezogen werden. Nach der Wild Card Round durften sogar Assistenztrainer von Playoff-Teams interviewt werden. Auch von denen, die noch mit ihrem Team im Turnier sind. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL: Playoff-Spiele im Relive auf Joyn Ein Umstand, der Playoff-Teams jedoch benachteiligt. Und den die NFL dringend ändern muss.

NFL: Konzentration auf Playoffs und Bewerbungsgespräch quasi unmöglich Nur ein Beispiel: Am Donnerstag luden die Miami Dolphins Robert Saleh zu einem Bewerbungsgespräch ein. So weit, so normal. Verständlich, dass die Dolphins sich mit ihm beschäftigen. Allerdings: Als Defensive Coordinator der San Francisco 49ers muss sein Team aktuell auf das Duell bei den Seattle Seahawks vorbereiten. Das beste Team der NFC, vielleicht sogar der ganzen NFL. Eine Monsteraufgabe also für Saleh. Nicht nur wegen des Gegners, sondern auch wegen der vielen Verletzten, die die "Niners" haben. Eine Aufgabe, die all seine Konzentration erfordert. Oder zumindest erfordern sollte.

NFL - Injury Update 2026: New England Patriots atmen auf, Houston Texans bangen weiter 1 / 9 © 2025 Getty Images Christian Gonzalez (New England Patriots)

DIe New England Patriots können sich im Playoff-Spiel gegen die Houston Texans wohl auf die Dienste von Cornerback Christian Gonzalez verlassen. Der Star-Verteidiger verließ das Spiel gegen die Los Angeles Chargers im vierten Quarter mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Er hat das Concussion Protocol durchlaufen und nahm am Donnerstag wieder voll am Training teil. © Icon Sportswire Nico Collins (Houston Texans)

Weniger erfreulich sieht es dagegen bei Gonzalez' potentiellem Gegenspieler Nico Collins aus. Der Receiver der Houston Texans konnte am Donnerstag nicht am Training teilnehmen. Ein starkes Zeichen dafür, dass er das Concussion Protocol noch nicht durchlaufen hat und dementsprechend am Sonntag fehlen wird. © Icon Sportswire Sam Darnold (Seattle Seahawks)

Die Seattle Seahawks bangen vor dem Divisional Round Game gegen die San Francisco 49ers um ihren Quarterback Sam Darnold. Wie aus dem Injury Report vom Donnerstag hervorgeht, laboriert der Spielmacher an einer Verletzung der Bauchmuskeln. Darnold wird offiziell als "fraglich" eingestuft. Er selbst jedoch schätzte die Chance, dass er nicht spielen wird, als "sehr gering" ein, "nahe an null". Sollte der 28-Jährige dennoch ausfallen, stünde Drew Lock als Backup bereit. © Imagn Images Fred Warner (San Francisco 49ers)

Gerade erst haben die San Francisco 49ers das 21-tägige Trainingsfenster für Fred Warner geöffnet, da machte der Linebacker bereits Hoffnung auf sein Comeback in der Divisional Round. Doch daraus wird nichts. Wie Head Coach Kyle Shanahan verkündete, werde Warner für das Spiel gegen die Seattle Seahawks nicht von der Injured-Reserve-Liste aktiviert. © IMAGO/Imagn Images Maxwell Hairston & Jordan Poyer (Buffalo Bills)

Die Buffalo Bills müssen im Divisional Playoff Game gegen die Denver Broncos auf Maxwell Hairston und Jordan Poyer verzichten. Dies bestätigte Head Coach McDermott am Donnerstag. Poyer zog sich beim Wildcard-Playoff-Sieg in Jacksonville eine Kniesehnenverletzung zu. Hairston hatte am letzten Spieltag der Regular Season eine Knöchelverletzung erlitten. © Icon Sportswire Tyrell Shavers (Buffalo Bills)

Vor dem schweren Auswärtsspiel gegen die Denver Broncos müssen die Buffalo Bills den nächsten ausgefallenen Receiver verkraften: Tyrell Shavers riss sich beim Sieg gegen die Jacksonville Jaguars das Kreuzband und wird nicht nur für den Rest der Playoffs nicht zur Verfügung stehen, sondern wahrscheinlich auch weite Teile der kommenden Saison verpassen. © Icon Sportswire Dre Greenlaw (Denver Broncos)

Die Denver Broncos dagegen können sich auf einen Rückkehrer freuen: Linebacker Dre Greenlaw kehrte am Dienstag erstmals ins Training zurück, wenn auch limitiert. Insgesamt acht Spiele verpasste er verletzt, Greenlaw war der wohl größte Name, den Denver in der vergangenen Free Agency verpflichtet hatte. © Imagn Images Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Sean McVay hat ein Update zur Verletzung von Quarterback Matt Stafford aus dem Wild Card Game gegen die Carolina Panthers gegeben. Dem Head Coach zufolge ist der Einsatz des 37-Jährigen im Divisional-Round-Spiel am Sonntag gegen die Chicago Bears nicht gefährdet. Stafford hatte sich eine Verstauchung am Zeigefinger seiner Wurfhand zugezogen. © ZUMA Press Wire Ahkello Witherspoon (Los Angeles Rams)

Anders sieht es bei Cornerback Ahkello Witherspoon aus. Der 30-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung auf die IR-Liste gesetzt, womit die Playoffs für ihn gelaufen sind. McVay hatte zuvor erklärt, dass die Verletzung, die Witherspoon bereits den Großteil der Regular Season gekostet hatte, sich wieder verschlimmert habe.

Stattdessen bereitete er sich nebenbei nauf das Bewerbungsgespräch mit den Dolphins vor. Davon auszugehen, dass das die Spielvorbereitung auf die Seahawks nicht beeinflusst, wäre naiv. Vor allem wenn man bedenkt, wie intensiv und aufwändig die Installation eines Gameplans für einen solchen Gegner ist. Selbst, wenn man schon zwei Mal in dieser Saison gegen ihn gespielt hat.

Saleh trifft keine Schuld: NFL muss Regeln anpassen Freilich könnte Saleh auch einfach Bewerbungsgespräche einfach absagen oder um Verschiebung bitten. Aber auch er strebt natürlich immer nach dem Höchsten. Und das Höchste für einen Trainer ist ein Head-Coach-Posten in der NFL. Diese Gespräche zu verschieben würde ihn selbst benachteiligen. Und soll er sich selbst seine Zukunft verbauen, weil er mit seinem Team weit in den Playoffs gekommen ist?

NFL Playoffs 2026 - Quarterback Ranking vor der Divisional Round: AFC-East-QBs dominieren weiter 1 / 9 © Imagn Images NFL: Quarterback-Ranking vor der Divisional Round

Die Regular Season der NFL ist zu Ende, die Divisional Round steht an. Nur noch acht Starting Quarterbacks sind dabei. ran zeigt das Ranking der Spielmacher vor dem Start der heißen Phase der Playoffs in dieser Saison. Hinweis: Das Ranking bezieht sich auf die Leistungen der aktuellen Saison, die Leistung der Wild Card Round sowie Playoff-Erfahrung und den Erfolg in der Postseason generell.

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn © ZUMA Press Wire Platz 8: C.J. Stroud (Houston Texans)

Es hätte ein Tag zum Vergessen werden können für C.J. Stroud. Gegen die Pittsburgh Steelers unterliefen ihm neben einer dummen Interception auch noch satte fünf Fumbles. Zum Glück rettete ihn seine Defense, denn an Stroud und der Offense lag das 30:6 gegen die Steelers nicht. © Getty Images Platz 7: Bo Nix (Denver Broncos)

Nicht einmal gegen die Backups der Los Angeles Chargers konnte Bo Nix mit seiner Offense glänzen. Die Denver Broncos gewinnen die Spiele, aber die Art und Weise ist nicht sonderlich nachhaltig - gerade mit Blick auf die Playoffs. Alldem zum Trotz: Sie stehen in der Divisional Round - und das verdient. Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass das nur bedingt mit Nix zu tun hat. © 2025 Getty Images Platz 6: Sam Darnold (Seattle Seahawks)

Seit Woche elf spielt Sam Darnold nur noch unterdurchschnittlichen Football. Ein Passer Rating nahe der 80. Die Seattle Seahawks wären wohl einstimmig Top-Favorit auf den Super Bowl, wenn man nicht die stete "Angst" haben müsste, dass Darnold seinem Team das Spiel verliert. Zudem: Er wartet noch auf seinen ersten Playoff-Sieg. Deshalb nur Platz sechs. © UPI Photo Platz 5: Caleb Williams (Chicago Bears)

Wie gut könnte Caleb Williams sein, wenn er tatsächlich bereits schon in den ersten drei Vierteln eines Spiels guten Football spielen würde? Den Trend der Regular Season setzte er gegen die Green Bay Packers fort, Williams stellte ein geschichtsträchtiges Comeback auf die Beine. Aber haben er und die Bears es schon mal damit probiert, gar nicht erst in Rückstand zu geraten und historische Comebacks zu brauchen? © Imagn Images Platz 4: Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Gegen eine starke Defense der Philadelphia Eagles stand Brock Purdy seinen Mann. Sicher, zwei Interceptions sehen nicht gut aus und Hater würden sagen, dass Jauan Jennings den schönsten Wurf des Abends gemacht hat, allerdings bewies Purdy Nehmerqualitäten, als sein Team ihn am meisten brauchte. Vor die anderen QBs hinter ihm bringt ihn seine Erfahrung von einem Super Bowl und einem NFC Championship Game. © Newscom World Platz 3: Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Ganz im Gegenteil bei Matthew Stafford: Mit drei Touchdowns und über 300 Yards sehen seine Statistiken top aus. Allerdings hatte er im Wild Card Game eine Phase, in der gar nichts gelang und er nur zwei von 13 Pässen anbrachte. Zudem ließ ein Safety der Carolina Panthers eine womöglich spielentscheidende Interception fallen. Besonders auffällig: Unter Druck lieferte er ein Passer Rating von 1,6 ab. Eins. Komma. Sechs. Er fällt. © Imagn Images Platz 2: Drake Maye (New England Patriots)

Das Playoff-Debüt von Drake Maye lief ebenfalls schwierig, der Spielmacher der New England Patriots zeigte die wohl schwächste Halbzeit seiner Karriere. Allerdings: In der zweiten Hälfte riss er sich am Riemen und legte im Schlussviertel das perfekte Passer Rating von 158,3 auf. Auf ihn ist stets Verlass. © Imagn Images Platz 1: Josh Allen (Buffalo Bills)

Nicht nur die beste Quarterback-Leistung in der Wild Card Round kam von ihm, Josh Allen ist auch der beste verbliebene Quarterback im Turnier. Drei Touchdowns, über 300 Yards, 80 Prozent Passgenauigkeit gegen eine starke Defense der Jacksonville Jaguars. Was will man mehr? Die einzige Frage ist, ob Allen sein Team noch drei weitere Male schultern und seiner Franchise den langersehnten ersten Super-Bowl-Titel bringen kann.