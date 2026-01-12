Schon die erste Playoff-Runde der NFL ist eine einzige Highlight-Show. Wer den Titel holt, ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum vorhersehbar. Davon können andere Sportarten nur träumen. Ein Kommentar. von Tobias Wiltschek NFL goes crazy! Wer sich als Sport-Fan an diesen kalten Januar-Tagen das Herz erwärmen wollte, musste American Football schauen. Denn was vor allem in den ersten vier Spielen der Playoffs abging, lässt niemanden kalt. Favoritenstürze, wild gewordene Coaches, tragische Verletzungen - und in den allermeisten Fällen dramatische Schlussphasen. Alles zum Super Bowl 2026 auf ran.de

NFL: Playoff-Spiele im Relive auf Joyn Ob in Charlotte, Chicago, Jacksonville oder Philadelphia: In vier der sechs Wild-Card-Games entschied nur ein Score über Sieg und Niederlage. Jedes dieser Matches bot so viel Dramatik, dass man gar nicht weiß, bei welchem Spiel man anfangen soll.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL Playoffs: Stafford und Allen entschieden die engen Duelle Vielleicht beim überraschend engen 34:31-Sieg der Los Angeles Rams bei den ebenso überraschend starken Carolona Panthers, den erst Matthew Stafford in den Schlusssekunden sicherstellte? Oder doch eher beim 27:24 der Buffalo Bills bei den Jacksonville Jaguars, bei dem gleich sechsmal die Führung wechselte und Josh Allen persönlich per Rushing Touchdown für den entscheidenden Schlusspunkt sorgte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL-Highlights: Nächstes Playoff-Drama! Bills gewinnen Nervenkrimi

Dabei bekamen auch die Zuschauer in Philadelphia die ganze Palette geboten von dem, was die NFL ausmacht. Ja, auch schwere Verletzungen, wie die von San Francisco 49ers Tight End George Kittle, gehören leider dazu. Aber auch Emotionen pur, wie der verbale Schlagabtausch zwischen Eagles-Star A.J. Brown und dessen Coach Nick Siranni, der wie von der Tarantel gestochen auf den Star-Receiver zulief, um ihn nach einem erfolglosen Drive vom Spielfeld zu scheuchen. Und da war natürlich auch hier die unglaubliche Spannung. Erst mit ihrem letzten Drive sorgten die Gäste für die entscheidenden Punkte und schmissen damit mal eben den Titelverteidiger direkt aus den Playoffs. Und der Serien-Champion? Die Kansas City Chiefs durften nach einer katastrophalen Saison inklusive Kreuzbandriss bei Superstar Patrick Mahomes nicht einmal in der Postseason mitmischen.