american football

NFL Playoffs 2026 live: Postseason im Überblick - Championship Games: Termine und Kickoff-Zeiten bis zum Super Bowl

  • Aktualisiert: 23.01.2026
  • 08:45 Uhr
  • Tobias Wiltschek
Article Image Media

Die NFL-Playoffs 2026 sind in vollem Gange. Hier findet ihr alle Zeiten.

Die Playoffs in der NFL laufen.

Wann die Spiele in den einzelnen Runden stattfinden, erfahrt ihr hier.

Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19:00 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt in der Postseason nur bei einer der insgesamt 13 Partien der Kickoff.

Zwei Spiele beginnen um 21:00 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.

NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs

Divisional Round

NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
30:33
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
n.V.
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
6:41
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
16:28
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
20:17
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
n.V.

Samstag, 17. Januar, 22:30 Uhr: Buffalo Bills @ Denver Broncos - 30:33
Sonntag, 18. Januar, 02:00 Uhr: San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks - 6:41
Sonntag, 18. Januar, 21:00 Uhr: Houston Texans @ New England Patriots - 16:28
Montag, 19. Januar, 00:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Chicago Bears - 20:17

Conference Championship Games:

Sonntag, 25. Januar, 21:00 Uhr: AFC Championship Game - New England Patriots at Denver Broncos
Montag, 26. Januar, 0:30 Uhr: NFC Championship Game - Los Angeles Rams at Seattle Seahawks

NFL
25.01.2026
21:00
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
-:-
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
26.01.2026
00:30
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
-:-
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
Super Bowl:

Montag, 9. Februar, 0:30 Uhr

