Bekommt Patriots-Quarterback Drake Maye für das Championship Game eine weitere Anspielstation? Eine Rückkehr im Training lässt hoffen.

Gute Nachrichten für die New England Patriots. Die Franchise erhält im Championship Game der AFC gegen die Denver Broncos (Sonntag, ab 21 Uhr im Liveticker) womöglich einen Schub in der Offensive. So stand Wide Receiver Mack Hollins erstmals seit über einem Monat wieder auf dem Trainingsplatz.

Nach dem Spiel gegen die Baltimore Ravens am 21. Dezember wurde der Passempfänger überaschend mit einer Bauchverletzung auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt.

Während der Regular Saison hätte dies bedeutet, dass Hollins mindestens vier Spiel verpasst hätte und erst im Super Bowl wieder spielberechtigt gewesen wäre. Aufgrund anderer Regeln in den Playoffs musste er allerdings nur vier Wochen pausieren und könnte gegen die Broncos zurückkehren, wenn er als gesund eingestuft wird.