- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-HIGHLIGHTS KOSTENLOS AUF JOYN

NFL - New England Patriots: Receiver zurück im Training - bekommt Drake Maye Anspielstation zurück?

  • Veröffentlicht: 23.01.2026
  • 08:39 Uhr
  • ran.de

Bekommt Patriots-Quarterback Drake Maye für das Championship Game eine weitere Anspielstation? Eine Rückkehr im Training lässt hoffen.

Gute Nachrichten für die New England Patriots. Die Franchise erhält im Championship Game der AFC gegen die Denver Broncos (Sonntag, ab 21 Uhr im Liveticker) womöglich einen Schub in der Offensive. So stand Wide Receiver Mack Hollins erstmals seit über einem Monat wieder auf dem Trainingsplatz.

Nach dem Spiel gegen die Baltimore Ravens am 21. Dezember wurde der Passempfänger überaschend mit einer Bauchverletzung auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt.

Während der Regular Saison hätte dies bedeutet, dass Hollins mindestens vier Spiel verpasst hätte und erst im Super Bowl wieder spielberechtigt gewesen wäre. Aufgrund anderer Regeln in den Playoffs musste er allerdings nur vier Wochen pausieren und könnte gegen die Broncos zurückkehren, wenn er als gesund eingestuft wird.

- Anzeige -
- Anzeige -

Hollins zurück im Patriots-Training

Noch am Mittwoch hatte Hollins nicht trainiert, am Donnerstag betrat er allerdings gemeinsam mit seinen Teamkollegen das Feld.

"Wir haben immer davon gesprochen, Mack zurückzuholen. Es war ein langer Monat. Es wäre großartig für uns, wenn er zurückkommen könnte", äußerte Receiver-Kollege Kayshon Boutte vor der Einheit.

In welchem Umfang der 32-Jährige am Training teilnahm, ist derweil unklar. So ist es Reporter nur gestattet, den Beginn der Einheiten zu beobachten.

Hollins kam in der vergangenen Offseason als Free Agent zu den Pats und wurde zur zuverlässigen Anspielstation für Quarterback Drake Maye.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zur NFL
Aufstieg: Jesse Minter übernimmt die Ravens
News

Baltimore Ravens: Minter folgt auf Harbaugh

  • 23.01.2026
  • 08:52 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Championship Games - TV-Übertragung, Livestream und Ticker auf einen Blick

  • 23.01.2026
  • 08:45 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Championship Games: Zeiten der zwei Spiele stehen fest

  • 23.01.2026
  • 08:45 Uhr
KANSAS CITY, MO - DECEMBER 25: Denver Broncos head coach Sean Payton after a Christmas Day NFL, American Football Herren, USA game between the Denver Broncos and Kansas City Chiefs on December 25, ...
News

Payton provoziert Patriots - Vrabel und Boutte reagieren

  • 23.01.2026
  • 07:47 Uhr
Buffalo Bills v Detroit Lions
News

Kultspieler der Lions beendet seine Karriere

  • 23.01.2026
  • 06:24 Uhr
Harbaugh nach der Niederlage bei den Steelers
News

Nach Harbaugh-Aus: Ravens präsentieren neuen Head Coach

  • 22.01.2026
  • 23:43 Uhr
imago images 1071382392
News

Umstrittenes Play – Brandin Cooks äußert sich

  • 22.01.2026
  • 23:08 Uhr

NFL: Williams-Alarm in Chicago? Fans sorgen sich um ihren QB

  • Video
  • 01:37 Min
  • Ab 0
Saleh coachte bereits die New York Jets
News

NFL: Tennessee Titans verpflichten Saleh als neuen Headcoach

  • 22.01.2026
  • 22:30 Uhr
Muss auf die Bank: Tua Tagovailoa
News

"Unfair und verantwortungslos": Wie geht es mit Tua weiter?

  • 22.01.2026
  • 22:25 Uhr