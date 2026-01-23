NFL - Detroit Lions: Offense-Star beendet seine Karriere

Skipper begann seine Profikarriere 2017 als undrafted Free Agent bei den Cowboys und etablierte sich später bei den Lions als zuverlässiger Ersatzspieler.

Der Offensive Lineman Dan Skipper von den Detroit Lions hat seinen Rücktritt aus der NFL angekündigt. Der 31-Jährige, der in neun Saisons für die Lions, Dallas Cowboys und Houston Texans spielte, teilte die Entscheidung via "Instagram" mit.

Detroit Lions: Eigene Kontroverse um Dan Skipper

Besonders bekannt wurde er durch den sogenannten "Dan Skipper Game" am 30. Dezember 2023, als eine kontroverse Schiedsrichterentscheidung in einem Spiel gegen die Cowboys zu einem verweigerten Two-Point-Conversion führte. Seitdem avancierte er zum Kulthelden der Lions-Fans, die ihn bei Heimspielen in Ford Field frenetisch feierten.

In der Saison 2024 erzielte Skipper einen 9-Yard-Touchdown gegen die Buffalo Bills. Erst die dritte TD-Reception eines Lions-Offensive-Lineman in der Franchise-Geschichte. Grund für seinen Rücktritt sind anhaltende Rückenprobleme, die er bereits nach dem Saisonfinale gegen die Chicago Bears emotional ansprach.

In seiner Instagram-Nachricht schrieb Skipper: "24 Jahre lang habe ich jeden Herbst Pads und Helm angezogen. Dieses Jahr tausche ich das gegen eine Karriere auf der anderen Seite als Coach ein. Die Erinnerungen und Erfahrungen, die die NFL mir und meiner Familie gebracht hat, sind schwer in Worte zu fassen. Ich bin dankbar für jeden, der Teil meiner Reise war."

Skipper plant, Coach zu werden und betreutt derzeit freiwillig die Offensive Line des East-Teams beim East-West Shrine Bowl 2026.