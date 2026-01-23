- Anzeige -
- Anzeige -
Eigene Kontroverse um Two-Point-Conversion

NFL - Detroit Lions: Offense-Star beendet seine Karriere

  • Veröffentlicht: 23.01.2026
  • 06:24 Uhr
  • ran.de

Die Detroit Lions verlieren ab der kommenden Saison einen wichtigen Teil der Offense: Offensive Lineman Dan Skipper beendet seine Karriere.

Der Offensive Lineman Dan Skipper von den Detroit Lions hat seinen Rücktritt aus der NFL angekündigt. Der 31-Jährige, der in neun Saisons für die Lions, Dallas Cowboys und Houston Texans spielte, teilte die Entscheidung via "Instagram" mit.

Skipper begann seine Profikarriere 2017 als undrafted Free Agent bei den Cowboys und etablierte sich später bei den Lions als zuverlässiger Ersatzspieler.

- Anzeige -
- Anzeige -

Detroit Lions: Eigene Kontroverse um Dan Skipper

Besonders bekannt wurde er durch den sogenannten "Dan Skipper Game" am 30. Dezember 2023, als eine kontroverse Schiedsrichterentscheidung in einem Spiel gegen die Cowboys zu einem verweigerten Two-Point-Conversion führte. Seitdem avancierte er zum Kulthelden der Lions-Fans, die ihn bei Heimspielen in Ford Field frenetisch feierten.

In der Saison 2024 erzielte Skipper einen 9-Yard-Touchdown gegen die Buffalo Bills. Erst die dritte TD-Reception eines Lions-Offensive-Lineman in der Franchise-Geschichte. Grund für seinen Rücktritt sind anhaltende Rückenprobleme, die er bereits nach dem Saisonfinale gegen die Chicago Bears emotional ansprach.

In seiner Instagram-Nachricht schrieb Skipper: "24 Jahre lang habe ich jeden Herbst Pads und Helm angezogen. Dieses Jahr tausche ich das gegen eine Karriere auf der anderen Seite als Coach ein. Die Erinnerungen und Erfahrungen, die die NFL mir und meiner Familie gebracht hat, sind schwer in Worte zu fassen. Ich bin dankbar für jeden, der Teil meiner Reise war."

Skipper plant, Coach zu werden und betreutt derzeit freiwillig die Offensive Line des East-Teams beim East-West Shrine Bowl 2026.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Harbaugh nach der Niederlage bei den Steelers
News

Nach Harbaugh-Aus: Ravens präsentieren neuen Head Coach

  • 22.01.2026
  • 23:43 Uhr
imago images 1071382392
News

Umstrittenes Play – Brandin Cooks äußert sich

  • 22.01.2026
  • 23:08 Uhr
Saleh coachte bereits die New York Jets
News

NFL: Tennessee Titans verpflichten Saleh als neuen Headcoach

  • 22.01.2026
  • 22:30 Uhr
Muss auf die Bank: Tua Tagovailoa
News

"Unfair und verantwortungslos": Wie geht es mit Tua weiter?

  • 22.01.2026
  • 22:25 Uhr

Porno-Debakel bei College-Finale - Betroffene findet drastische Worte

  • Video
  • 01:19 Min
  • Ab 0
Super Bowl 2024 wohl in Las Vegas
News

Super Bowl 2029 wohl in Las Vegas: Klare Favoriten für 2030 und 2031

  • 22.01.2026
  • 17:14 Uhr
Steht zur Wahl: Christian McCaffrey
News

MVP-Kandidaten fix: McCaffrey und vier Quarterbacks nominiert

  • 22.01.2026
  • 16:44 Uhr

NFL: Football statt Frauen! College-Star mit vollem Fokus

  • Video
  • 02:00 Min
  • Ab 0
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 22.01.2026
  • 16:03 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 22.01.2026
  • 15:58 Uhr