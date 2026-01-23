NFL Playoffs 2026: Sean Payton provoziert New England Patriots - Vrabel und Boutte reagieren

Vor dem AFC Championship Game fliegen die ersten Giftpfeile. Nachdem Sean Payton die Patriots provoziert hatte, reagieren nun Mike Vrabel und Kayshon Boutte.

Im Vorfeld des AFC Championship Games zwischen den Denver Broncos und den New England Patriots hat Broncos-Head-Coach Sean Payton mit einer provokanten Aussage für Aufsehen gesorgt.

Payton wurde gefragt, welche Botschaft er an die Fans im Empower Field at Mile High hat, die am Sonntag lautstark die Offensive der Patriots stören sollen. Der Coach rief dazu auf, früh im Huddle bereits Lärm zu machen, und fügte hinzu: "Die Fans können sich danach ausruhen. Sie haben zwei Wochen Zeit dafür."

Eine Anspielung darauf, dass die Broncos siegen und zum Super Bowl LX in Santa Clara vorstoßen werden, während die Patriots eliminiert sind.