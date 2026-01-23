"Können sich in Cancun ausruhen"
NFL Playoffs 2026: Sean Payton provoziert New England Patriots - Vrabel und Boutte reagieren
- Veröffentlicht: 23.01.2026
- 07:47 Uhr
- ran.de
Vor dem AFC Championship Game fliegen die ersten Giftpfeile. Nachdem Sean Payton die Patriots provoziert hatte, reagieren nun Mike Vrabel und Kayshon Boutte.
Im Vorfeld des AFC Championship Games zwischen den Denver Broncos und den New England Patriots hat Broncos-Head-Coach Sean Payton mit einer provokanten Aussage für Aufsehen gesorgt.
Payton wurde gefragt, welche Botschaft er an die Fans im Empower Field at Mile High hat, die am Sonntag lautstark die Offensive der Patriots stören sollen. Der Coach rief dazu auf, früh im Huddle bereits Lärm zu machen, und fügte hinzu: "Die Fans können sich danach ausruhen. Sie haben zwei Wochen Zeit dafür."
Eine Anspielung darauf, dass die Broncos siegen und zum Super Bowl LX in Santa Clara vorstoßen werden, während die Patriots eliminiert sind.
NFL Playoffs: Boutte und Vrabel reagieren auf Payton-Spitze
Patriots-Wide-Receiver Kayshon Boutte reagierte prompt auf Paytons Worte. Der 25-Jährige, der in der vergangenen Woche Matchwinner gegen die Houston Texans war, sagte: "Ausruhen können sie sich auch in Cancun."
Der mexikanische Urlaubsort wird in Memes oft als erste Anlaufstelle für Fans und Spieler benutzt, sobald sie ausgeschieden sind.
NFL Honors 2026: Das sind die Finalisten bei MVP und Co.
NFL Honors 2026: Das sind die Finalisten bei MVP und Co.
Vor dem Super Bowl werden traditionell die Awards in diversen Kategorien vergeben, wodurch führende Spieler oder Coaches ausgezeichnet werden. Die Finalisten bei MVP, Coach oder Offensive Player of the Year stehen fest. ran zeigt die Kandidaten für die NFL Honors 2026. P.S.: Die Gewinner werden in der Nacht auf den 6. Februar verkündet.
Most Valuable Player
Josh Allen, QB, Buffalo Bills (im Bild)
Trevor Lawrence, QB, Jacksonville Jaguars
Drake Maye, QB, New England Patriots
Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers
Matthew Stafford, QB, Los Angeles Rams
Coach of the Year
Liam Coen, Jacksonville Jaguars
Ben Johnson, Chicago Bears
Mike Macdonald, Seattle Seahawks
Kyle Shanahan, San Francisco 49ers
Mike Vrabel, New England Patriots (im Bild)
Assistant Coach of the Year
Vic Fangio, Philadelphia Eagles
Brian Flores, Minnesota Vikings (im Bild)
Vance Joseph, Denver Broncos
Klint Kubiak, Seattle Seahawks
Josh McDaniels, New England Patriots
Comeback Player of the Year
Stefon Diggs, WR, New England Patriots
Aidan Hutchinson, DE, Detroit Lions
Trevor Lawrence, QB, Jacksonville Jaguars (im Bild)
Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers
Dak Prescott, QB, Dallas Cowboys
Defensive Player of the Year
Will Anderson Jr., DE, Houston Texans
Nik Bonitto, LB, Denver Broncos
Myles Garrett, DE, Cleveland Browns (im Bild)
Aidan Hutchinson, DE, Detroit Lions
Micah Parsons, DL, Green Bay Packers
Offensive Player of the Year
Drake Maye, QB, New England Patriots (im Bild)
Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers
Puka Nacua, WR, Los Angeles Rams
Bijan Robinson, RB, Atlanta Falcons
Jaxon Smith-Njigba, WR, Seattle Seahawks
Defensive Rookie of the Year
Abdul Carter, LB, New York Giants (im Bild)
Nick Emmanwori, S, Seattle Seahawks
James Pearce Jr., DE, Atlanta Falcons
Carson Schwesinger, LB, Cleveland Browns
Xavier Watts, S, Atlanta Falcons
Offensive Rookie of the Year
Jaxson Dart, QB, New York Giants
Emeka Egbuka, WR, Tampa Bay Buccaneers
TreVeyon Henderson, RB, New England Patriots
Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers
Tyler Shough, QB, New Orleans Saints (im Bild)
Vrabel selbst kommentierte Paytons Aussage knapp: "Ich glaube, dass wir motiviert genug für das Spiel sind und uns mit solchen Aussagen nicht befassen müssen."
Die Patriots gehen bei den Buchmachern als klarer Favorit ins Spiel. Teilweise werden die Gäste aus New England mit bis zu einem Touchdown vorne gesehen.