- Anzeige -
- Anzeige -
NFL - ALLE HIGHLIGHTS IM NFL NETWORK AUF JOYN

NFL-Playoffs 2026 live: TV-Übertragungen, Livestreams & Liveticker - wer zeigt welche Matches?

  • Aktualisiert: 07.01.2026
  • 09:33 Uhr
  • ran.de

Die Regulas Season 2025 der NFL ist beendet. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan, wo ihr die Postseason-Spiele live sehen könnt und wo ihr Highlights und Liveticker findet.

Die NFL-Saison 2025/26 begann mit dem Season Opener zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys im September und endet mit dem Super Bowl 2026 am 8. Februar im Levi’s Stadium. Nach dem Abschluss der Regular Season beginnt mit den Playoffs im Januar die heiße Phase.

Weiter im Rennen um den Einzug ins NFL-Finale sind aus der AFC: Denver Broncos, New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Buffalo Bills und die LA Chargers.

In der NFC spielen folgende Teams um den Einzug in de Super Bowl: Seattle Seahawks, Chicago Bears, Philadelphia Eagles, Carolina Panthers, LA Rams, San Francisco 49ers und die Green Bay Packers.

- Anzeige -
- Anzeige -
Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson (8) warms up before facing the Pittsburgh Steelers at M&T Bank Stadium in Baltimore, Maryland, on Sunday, December 7 2025. PUBLICATIONxNOTxINxUSA BAL20251...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -

Hier findet ihr alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams und Livetickern für die NFL-Playoffs.

- Anzeige -

Wo laufen die NFL-Playoffs 2026? Free-TV und Livestream im Überblick

Die NFL begeistert Fans in Deutschland mit zahlreichen Übertragungsoptionen. Im Free-TV zeigt RTL alle Playoff-Spiele und den Super Bowl LX.

Livestream:

  • NFL Game Pass: Alle Spiele live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig).
  • DAZN: Alle Spiele live (kostenpflichtiges Abo notwendig)
  • ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Networks - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr immer Highlights zu allen Playoff-Partien.
  • Zudem gibt es auf ran.de Liveticker zu allen Spielen und einen Konferenz-Liveticker

Den NFL-Spielplan 2025/26 auf ran.de entdecken.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL Playoffs 2025 live: Wie sieht die Wild Card Round aus?

NFL-Playoffs live: Wann finden die einzelnen Runden statt?

  • Wild Card Round: 10. bis 12. Januar 2026 (bis 13. Januar deutscher Zeit)
  • Divisional Round: 17. und 18. Januar 2026 (bis 19. Februar deutscher Zeit)
  • Conference Championship Games: 25. Januar 2026 (bis 26. Januar deutscher Zeit)
  • Super Bowl LX: 8. Februar 2026 (9. Februar deutscher Zeit)
- Anzeige -

NFL Playoffs und Super Bowl 2026

Die Playoffs starten am 10. Januar 2026 mit der Wild Card Round. RTL zeigt alle Spiele live im Free-TV, inklusive Divisional Round und Conference Finals. Der Super Bowl LX (8. Februar 2026, Levi’s Stadium) ist bei RTL, DAZN und im NFL Game Pass zu sehen. Auf ran.de bieten wir Liveticker, Highlight-Videos und Analysen.

Alles zum Super Bowl 2026 auf ran.de

- Anzeige -

Die besten Plattformen für NFL-Fans 2025/26

ran.de und Joyn: Kostenlose Liveticker, Highlights, NFL Network Stream. Dazu die wichtigsten News, Clips und Interviews rund um die NFL.

@ransport: Folgt unseren Social-Media-Kanälen auf Youtube, Instagram, TikTok und Facebook für Memes, Highlights, Fakten und News rund um die NFL.

RTL/NITRO: Bis zu drei Free-TV-Spiele pro Woche, Playoffs, Super Bowl.

RTL+: Exklusive Livestreams (kostenpflichtig).

DAZN: Nachtspiele, "RedZone", Sonntagsspiele (kostenpflichtig).

NFL Game Pass: Alle Spiele live (kostenpflichtig).

- Anzeige -

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur NFL-Übertragung 2025/26

Welcher Sender überträgt die NFL 2025 im Free-TV? RTL zeigt alle Playoffs und den Super Bowl LX.

Wo kann ich NFL-Spiele kostenlos streamen? Auf ran.de und Joyn gibt es das NFL Network im kostenlosen Stream sowie Highlights zu allen Spielen und Liveticker.

Was kostet der NFL Game Pass 2025? Ab 19,99 €/Monat via DAZN/Prime Video.

Wie kann ich den Super Bowl 2026 sehen? Live bei RTL, DAZN oder im NFL Game Pass am 8. Februar 2026.

- Anzeige -
NFL
05.09.2025
02:20
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
20:24
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
06.09.2025
02:00
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
21:27
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
07.09.2025
19:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
23:20
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
07.09.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
17:16
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
07.09.2025
19:00
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
8:33
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
07.09.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
10:26
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
07.09.2025
19:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
20:13
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
07.09.2025
19:00
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
20:13
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
07.09.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
34:32
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
07.09.2025
19:00
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
6:21
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
07.09.2025
22:05
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
12:20
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
07.09.2025
22:05
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
17:13
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
07.09.2025
22:25
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
13:27
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
07.09.2025
22:25
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
9:14
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
08.09.2025
02:20
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
40:41
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
09.09.2025
02:15
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
27:24
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
12.09.2025
02:15
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
18:27
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
14.09.2025
19:00
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
17:41
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
14.09.2025
19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
27:31
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
14.09.2025
19:00
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
37:40
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
n.V.
14.09.2025
19:00
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
21:52
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
14.09.2025
19:00
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
33:27
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
14.09.2025
19:00
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
26:21
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
14.09.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
30:10
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
14.09.2025
19:00
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
31:17
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
14.09.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
33:19
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
14.09.2025
22:05
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
22:27
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
14.09.2025
22:05
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
28:29
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
14.09.2025
22:25
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
20:17
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
15.09.2025
02:20
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
22:6
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
16.09.2025
01:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
20:19
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
16.09.2025
04:00
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
20:9
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
19.09.2025
02:15
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
21:31
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
21.09.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
0:30
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
21.09.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
10:13
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
21.09.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
10:17
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
21.09.2025
19:00
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
10:48
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
21.09.2025
19:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
21:14
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
21.09.2025
19:00
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
26:33
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
21.09.2025
19:00
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
27:29
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
21.09.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
41:20
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
21.09.2025
19:00
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
24:41
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
21.09.2025
22:05
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
20:23
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
21.09.2025
22:05
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
13:44
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
21.09.2025
22:25
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
14:31
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
21.09.2025
22:25
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
15:16
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
22.09.2025
02:20
New York Giants
Giants
New York Giants
22:9
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
23.09.2025
02:15
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
38:30
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
26.09.2025
02:15
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
23:20
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
28.09.2025
15:30
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
21:24
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
28.09.2025
19:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
27:34
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
28.09.2025
19:00
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
19:31
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
28.09.2025
19:00
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
10:34
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
28.09.2025
19:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
0:26
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
28.09.2025
19:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
13:42
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
28.09.2025
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
18:21
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
28.09.2025
19:00
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
31:25
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
28.09.2025
22:05
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
20:27
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
28.09.2025
22:05
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
26:21
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
28.09.2025
22:25
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
20:37
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
28.09.2025
22:25
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
25:24
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
29.09.2025
02:20
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
40:40
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
n.V.
30.09.2025
01:15
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
21:27
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
30.09.2025
02:15
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
3:28
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
03.10.2025
02:15
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
26:23
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
n.V.
05.10.2025
15:30
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
21:17
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
05.10.2025
19:00
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
44:10
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
05.10.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
24:27
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
05.10.2025
19:00
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
6:40
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
05.10.2025
19:00
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
14:26
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
05.10.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
37:22
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
05.10.2025
19:00
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
21:17
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
05.10.2025
22:05
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
22:21
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
05.10.2025
22:05
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
38:35
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
05.10.2025
22:25
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
37:24
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
05.10.2025
22:25
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
27:10
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
06.10.2025
02:20
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
23:20
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
07.10.2025
02:15
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
28:31
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
10.10.2025
02:15
New York Giants
Giants
New York Giants
17:34
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
12.10.2025
15:30
New York Jets
Jets
New York Jets
13:11
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
12.10.2025
19:00
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
17:3
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
12.10.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
27:30
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
12.10.2025
19:00
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
27:31
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
12.10.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
20:12
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
12.10.2025
19:00
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
29:27
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
12.10.2025
19:00
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
9:23
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
12.10.2025
19:00
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
25:19
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
12.10.2025
22:05
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
10:20
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
12.10.2025
22:25
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
19:30
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
12.10.2025
22:25
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
18:27
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
13.10.2025
02:20
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
17:30
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
14.10.2025
01:15
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
14:24
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
14.10.2025
02:15
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
25:24
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
17.10.2025
02:15
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
31:33
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
19.10.2025
15:30
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
35:7
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
19.10.2025
19:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
14:26
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
19.10.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
6:31
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
19.10.2025
19:00
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
0:31
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
19.10.2025
19:00
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
28:22
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
19.10.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
13:6
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
19.10.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
31:13
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
19.10.2025
22:05
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
32:33
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
19.10.2025
22:05
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
38:24
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
19.10.2025
22:25
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
27:23
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
19.10.2025
22:25
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
22:44
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
20.10.2025
02:20
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
10:20
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
21.10.2025
01:00
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
9:24
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
21.10.2025
04:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
19:27
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
24.10.2025
02:15
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
10:37
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
26.10.2025
18:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
34:10
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
26.10.2025
18:00
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
16:30
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
26.10.2025
18:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
40:9
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
26.10.2025
18:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
39:38
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
26.10.2025
18:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
15:26
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
26.10.2025
18:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
13:32
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
26.10.2025
18:00
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
20:38
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
26.10.2025
21:05
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
23:3
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
26.10.2025
21:25
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
24:44
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
26.10.2025
21:25
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
14:38
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
27.10.2025
01:20
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
35:25
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
28.10.2025
01:15
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
7:28
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
31.10.2025
01:15
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
28:6
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
02.11.2025
19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
47:42
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
02.11.2025
19:00
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
27:24
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
02.11.2025
19:00
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
16:13
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
02.11.2025
19:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
18:15
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
02.11.2025
19:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
23:24
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
02.11.2025
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
34:24
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
02.11.2025
19:00
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
20:27
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
02.11.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
27:20
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
02.11.2025
22:05
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
10:34
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
02.11.2025
22:05
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
30:29
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
n.V.
02.11.2025
22:25
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
21:28
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
03.11.2025
02:20
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
38:14
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
04.11.2025
02:15
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
27:17
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
07.11.2025
02:15
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
7:10
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
09.11.2025
15:30
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
25:31
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
n.V.
09.11.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
17:7
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
09.11.2025
19:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
20:24
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
09.11.2025
19:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
29:36
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
09.11.2025
19:00
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
13:30
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
09.11.2025
19:00
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
27:19
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
09.11.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
20:27
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
09.11.2025
19:00
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
28:23
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
09.11.2025
22:05
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
22:44
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
09.11.2025
22:25
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
42:26
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
09.11.2025
22:25
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
44:22
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
10.11.2025
02:20
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
10:25
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
11.11.2025
02:15
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
10:7
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
14.11.2025
02:15
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
14:27
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
16.11.2025
15:30
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
13:16
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
n.V.
16.11.2025
19:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
30:27
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
n.V.
16.11.2025
19:00
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
32:44
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
16.11.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
6:35
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
16.11.2025
19:00
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
19:17
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
16.11.2025
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
27:20
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
16.11.2025
19:00
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
12:34
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
16.11.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
16:13
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
16.11.2025
22:05
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
41:22
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
16.11.2025
22:05
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
19:21
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
16.11.2025
22:25
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
23:16
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
16.11.2025
22:25
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
19:22
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
17.11.2025
02:20
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
9:16
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
18.11.2025
02:15
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
33:16
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
21.11.2025
02:15
Houston Texans
Texans
Houston Texans
19:23
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
23.11.2025
19:00
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
10:23
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
23.11.2025
19:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
28:31
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
23.11.2025
19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
26:20
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
23.11.2025
19:00
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
27:34
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
n.V.
23.11.2025
19:00
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
6:23
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
23.11.2025
19:00
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
20:23
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
n.V.
23.11.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
30:24
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
23.11.2025
22:05
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
27:24
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
n.V.
23.11.2025
22:05
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
24:10
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
23.11.2025
22:25
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
21:24
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
23.11.2025
22:25
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
24:10
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
24.11.2025
02:20
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
7:34
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
25.11.2025
02:15
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
9:20
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
27.11.2025
19:00
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
31:24
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
27.11.2025
22:30
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
28:31
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
28.11.2025
02:20
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
32:14
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
28.11.2025
21:00
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
24:15
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
30.11.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
28:31
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
30.11.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
26:8
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
30.11.2025
19:00
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
20:16
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
30.11.2025
19:00
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
17:21
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
30.11.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
24:27
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
30.11.2025
19:00
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
17:20
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
30.11.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
25:3
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
30.11.2025
22:05
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
0:26
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
30.11.2025
22:25
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
14:31
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
30.11.2025
22:25
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
26:7
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
01.12.2025
02:20
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
27:26
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
n.V.
02.12.2025
02:15
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
15:33
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
05.12.2025
02:15
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
30:44
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
07.12.2025
19:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
37:9
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
07.12.2025
19:00
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
27:22
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
07.12.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
31:29
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
07.12.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
19:36
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
07.12.2025
19:00
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
0:31
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
07.12.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
34:10
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
07.12.2025
19:00
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
24:20
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
07.12.2025
19:00
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
34:39
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
07.12.2025
22:05
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
24:17
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
07.12.2025
22:25
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
21:28
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
07.12.2025
22:25
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
45:17
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
08.12.2025
02:20
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
20:10
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
09.12.2025
02:15
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
19:22
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
n.V.
12.12.2025
02:15
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
29:28
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
14.12.2025
19:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
3:31
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
14.12.2025
19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
24:0
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
14.12.2025
19:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
20:40
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
14.12.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
20:48
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
14.12.2025
19:00
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
16:13
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
14.12.2025
19:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
35:31
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
14.12.2025
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
29:21
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
14.12.2025
19:00
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
0:31
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
14.12.2025
22:25
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
26:34
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
14.12.2025
22:25
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
34:41
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
14.12.2025
22:25
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
17:20
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
14.12.2025
22:25
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
16:18
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
14.12.2025
22:25
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
24:37
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
15.12.2025
02:20
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
34:26
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
16.12.2025
02:15
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
15:28
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
19.12.2025
02:15
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
37:38
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
n.V.
20.12.2025
23:00
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
29:18
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
21.12.2025
02:20
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
16:22
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
n.V.
21.12.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
20:23
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
21.12.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
23:20
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
21.12.2025
19:00
Dallas Cowboys
Cowboys
Dallas Cowboys
34:17
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
21.12.2025
19:00
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
6:29
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
21.12.2025
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
16:13
Beendet
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings
21.12.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
9:26
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
21.12.2025
19:00
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
45:21
Beendet
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
21.12.2025
22:05
Arizona Cardinals
Cardinals
Arizona Cardinals
26:19
Beendet
Atlanta Falcons
Atlanta Falcons
Falcons
21.12.2025
22:05
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
34:20
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
21.12.2025
22:25
Detroit Lions
Lions
Detroit Lions
29:24
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
21.12.2025
22:25
Houston Texans
Texans
Houston Texans
21:23
Beendet
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
22.12.2025
02:20
Baltimore Ravens
Ravens
Baltimore Ravens
28:24
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
23.12.2025
02:15
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
48:27
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
25.12.2025
19:00
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
30:23
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
25.12.2025
22:30
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
10:23
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
26.12.2025
02:15
Kansas City Chiefs
Chiefs
Kansas City Chiefs
20:13
Beendet
Denver Broncos
Denver Broncos
Broncos
27.12.2025
22:30
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
20:16
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
28.12.2025
02:00
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
41:24
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
28.12.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
6:13
Beendet
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
28.12.2025
19:00
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
23:17
Beendet
Jacksonville Jaguars
Jacksonville Jaguars
Jaguars
28.12.2025
19:00
Miami Dolphins
Dolphins
Miami Dolphins
17:20
Beendet
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
28.12.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
42:10
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
28.12.2025
19:00
Tennessee Titans
Titans
Tennessee Titans
34:26
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
28.12.2025
19:00
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
27:10
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
28.12.2025
19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
14:37
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
28.12.2025
22:05
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
34:10
Beendet
New York Giants
New York Giants
Giants
28.12.2025
22:25
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
13:12
Beendet
Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles
Eagles
29.12.2025
02:20
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
38:42
Beendet
Chicago Bears
Chicago Bears
Bears
30.12.2025
02:15
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
24:27
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
03.01.2026
22:30
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
14:16
Beendet
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
04.01.2026
02:00
San Francisco 49ers
49ers
San Francisco 49ers
13:3
Beendet
Seattle Seahawks
Seattle Seahawks
Seahawks
04.01.2026
19:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
17:19
Beendet
New Orleans Saints
New Orleans Saints
Saints
04.01.2026
19:00
Cincinnati Bengals
Bengals
Cincinnati Bengals
20:18
Beendet
Cleveland Browns
Cleveland Browns
Browns
04.01.2026
19:00
Houston Texans
Texans
Houston Texans
30:38
Beendet
Indianapolis Colts
Indianapolis Colts
Colts
04.01.2026
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
7:41
Beendet
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
04.01.2026
19:00
Minnesota Vikings
Vikings
Minnesota Vikings
3:16
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
04.01.2026
19:00
New York Giants
Giants
New York Giants
17:34
Beendet
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
04.01.2026
22:25
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
8:35
Beendet
New York Jets
New York Jets
Jets
04.01.2026
22:25
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
19:16
Beendet
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
04.01.2026
22:25
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
3:19
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
04.01.2026
22:25
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
20:37
Beendet
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
04.01.2026
22:25
Las Vegas Raiders
Raiders
Las Vegas Raiders
12:14
Beendet
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
04.01.2026
22:25
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
10:38
Beendet
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
04.01.2026
22:25
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
24:17
Beendet
Washington Commanders
Washington Commanders
Commanders
05.01.2026
02:20
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
24:26
Beendet
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
Mehr News und Videos zur NFL
Baltimore Ravens head coach John Harbaugh watches from the sideline during the second quarter of a game against the Chicago Bears at M&T Bank Stadium in Baltimore, Maryland, on Sunday, October 26, ...
News

Ravens haben mit Harbaugh-Entlassung richtig entschieden

  • 07.01.2026
  • 12:46 Uhr
Auf Rekordkurs: Jaxon Smith-Njigba
News

Gewinner und Verlierer: Jaxon Smith-Njigba trumpft auf

  • 07.01.2026
  • 12:21 Uhr

NFL: Harbaugh-Entlassung spaltet Fans - Lamar Jackson als wahres Problem?

  • Video
  • 01:55 Min
  • Ab 0
imago images 1069326291
News

Burnout und kein Führerschein! Bengals-Star muss ins Gefängnis

  • 07.01.2026
  • 12:05 Uhr
Baltimore Ravens v Green Bay Packers - NFL 2025
News

Ravens-Beben: Head Coach John Harbaugh entlassen

  • 07.01.2026
  • 11:54 Uhr
imago images 1070351080
News

Verrät Tom Brady hier den kommenden Nummer-1-Pick?

  • 07.01.2026
  • 11:50 Uhr
Seattle zieht erstmals seit 2022 in die Playoffs ein
News

Spielplan der NFL-Playoffs steht fest

  • 07.01.2026
  • 11:48 Uhr
2253846714
News

Giants' Cam Skattebo mit ungewöhnlichem Offseason-Ratschlag

  • 07.01.2026
  • 11:39 Uhr
New York Jets v Baltimore Ravens
News

NFL: John Harbaugh stellt Trainermarkt auf den Kopf

  • 07.01.2026
  • 11:27 Uhr
imago images 1070386827
News

Wettbieten: TV-Sender buhlen um Travis Kelce

  • 07.01.2026
  • 11:19 Uhr