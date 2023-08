NFL-Preseason: Gutes Debüt von Aaron Rodgers, Abbruch nach Horror-Hit

Trade-Kandidat: Michael Carter (Running Back, New York Jets)

In zwei Jahren bei den Jets stand er in 21 Spielen als Starter auf dem Feld. Seit der Ankunft von Dalvin Cook ist er aber nur noch der dritte RB im Kader - so lange Breece Hall gesund ist. Nach der Verletzung von Rookie Isreal Abanikanda könnte er als Ersatzspieler wertvoller werden, die Jets haben aber auch Zonovan Knight an Bord. © Imago