Ein erstes vielversprechendes Play nach langer Leidenszeit, das Mut für mehr macht. "Es war eine Herausforderung. Wer kann schon von sich behaupten, dass er sich seinen Ängsten vor der ganzen Welt stellen darf?", erklärte der 25-Jährige nach der Partie: "Es war ein guter Schritt in die richtige Richtung, was mich persönlich betrifft."

Hamlin brach bei Fourth-and-1 in Richtung der Line durch und stoppte Colts-Running-Back Evan Hull an Buffalos 40-Yard-Linie, ohne Raumgewinn zuzulassen.

Und es dauerte gerade einmal vier Snaps, bis der Safety bei seinem Comeback für die Buffalo Bills nach einem Ende der vergangenen Saison im Spiel gegen die Cincinnati Bengals erlittenen Herzstillstandes beim 23:19 im Preseason-Spiel gegen die Indianapolis Colts erstmals sportlich in Erscheinung trat.

Damar Hamlin feierte nach einem in der vergangenen Saison erlittenen Herzinfarkt im Preseason-Spiel der Buffalo Bills gegen die Indianapolis Colts sein Comeback und überzeugte auf Anhieb. In der kommenden Saison will der Safety wieder so richtig angreifen.

Auch sein Trainer war voll des Lobes über Hamlins Leistung. "Was wir gerade gesehen haben, ist für mich bemerkenswert. Es ist ein echtes Zeichen für den Mut eines jungen Mannes und natürlich für alle, die ihm geholfen haben, an diesen Punkt zu gelangen", betonte Head Coach Sean McDermott.

"Sie haben sich so für ihn gefreut und immer wieder betont, dass er nicht einfach nur da draußen war, sondern gut gespielt hat. Er ist ohne Angst aufgetreten", so Fowler weiter.

"In den Nachrichten, die ich von Leuten aus Buffalo erhalten habe, hieß es: 'Er hat sich den Allerwertesten aufgerissen, er war absolut unglaublich'", ließ "ESPN"-Reporter Jeremy Fowler in der Sendung "SportsCenter" wissen.

Damar Hamlin will es sich und allen anderen beweisen

Als Backup hinter seinen Teamkollegen Micah Hyde und Jordan Poyer winkt Hamlin in der kommenden Saison reichlich Spielzeit auf der Safety-Position - auch, wenn seine gesundheitliche Situation weiterhin zu seiner eigenen Sicherheit mit Argusaugen beobachtet und nichts überstürzt werden dürfte.

So wie auch in seiner Reha und in der Vorbereitung: Schritt für Schritt.

"Es wird ein langer Weg sein, eine lange Reise, was die Ziele angeht, die ich für mich in diesem Spiel habe. Aber heute war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung", richtete Hamlin den Fokus nach vorne.

Die Saison 2022 beendete Hamlin mit 91 Tackles, zwei verteidigten Pässen, 1,5 Sacks und einem erzwungenen Fumble in 15 Spielen. Statistiken, die der Defense-Spieler in seinem dritten Jahr in der NFL zu übertreffen anstrebt.

"Es ist irgendwie so, als würde ich es mir selbst beweisen und die Herausforderung annehmen, etwas so Hartes durchzustehen, zurückzukommen und es zu überwinden", sagte Hamlin über seine emotionale Rückkehr, die gut acht Monate nach seinem Schicksalsschlag im Saisonauftakt gegen die New York Jets am 11. September gipfeln könnte.