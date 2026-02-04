- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

Super Bowl 2026 - Seattle-Seahawks-Star verrät: Darum kenne ich den FC Bayern München

  • Aktualisiert: 04.02.2026
  • 10:10 Uhr
  • Christoph Dommisch und Dominik Kaiser

Leonard Williams verrät am ran-Mikrofon, wie er auf den FC Bayern München aufmerksam wurde. Hat der Defensive End der Seattle Seahawks auch einen Lieblingsspieler?

Von Christoph Dommisch und Dominik Kaiser

Im Super Bowl LX gegen die New England Patriots (am Montag um 0:30 Uhr im Liveticker) wird sich Leonard Williams auf Football konzentrieren.

Der Defensive End der Seattle Seahawks hat aber auch etwas für Fußball übrig, wie er am ran-Mikrofon verriet.

"Ich erinnere mich, wie ich bei USC war. Eines der Spiele, die wir immer im Aufenthaltsraum der Spieler gezockt haben, war FIFA. Und eines meiner Lieblingsteams war da immer der FC Bayern", sagte der 31-Jährige.

Einen Lieblingsspieler habe er aber nicht, dafür ist die College-Zeit wohl schon zu lange her: "Ich kann mich nicht erinnern."

Da Williams zwischen 2012 und 2014 an der University of Southern California spielte, ist es allerdings gut möglich, dass Franck Ribery, Arjen Robben und Thomas Müller weit vorne gelegen haben dürften.

Auch interessant: Lorenz Metz vor Super Bowl: "Option zu spielen ist da"

- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1072028491
News

NFLPA kritisiert geplante Spielplan-Erweiterung - droht Streit?

  • 04.02.2026
  • 11:19 Uhr
imago images 1029425373
News

Vrabel unterstützt Belichick: "Er ist ein Hall-of-Fame-Coach"

  • 04.02.2026
  • 11:04 Uhr
imago images 1072026745
News

Justin Fields zum Pro Bowl?! Jets-QB lehnte ab!

  • 04.02.2026
  • 10:50 Uhr
imago images 1070663027
News

Schlechte Nachrichten für Mahomes: Wieder Ärger um Papa

  • 04.02.2026
  • 10:49 Uhr
imago images 1064642370
News

Lorenz Metz vor Super Bowl: "Option zu spielen ist da"

  • 04.02.2026
  • 10:48 Uhr
Mike Macdonald
News

Nicht aus der NFL: Seahawks-Coach verrät seine Idole

  • 04.02.2026
  • 10:44 Uhr
Tampa Bay Buccaneers v Los Angeles Rams - NFL 2025
News

NFL: Historischer Milliarden-Deal mit ESPN!

  • 04.02.2026
  • 10:33 Uhr
imago images 0836114849
News

Bad Bunny im Super Bowl: Warum zieht die NFL das durch?

  • 04.02.2026
  • 10:24 Uhr
New England Patriots owner Robert Kraft arrives with the team when the team is introduced at the Super Bowl LX Opening Night media event leading up to Super Bowl LX in San Jose, California on Monda...
News

Opening Night: Deutscher Patriot macht Ansage

  • 04.02.2026
  • 10:23 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 04.02.2026
  • 08:49 Uhr