Super Bowl 2026 - Deutscher Patriot macht Ansage bei Opening Night - News im Ticker

Super Bowl 60 steigt am 8. Februar im Levi's Stadium. Die New England Patriots und den Seattle Seahawks bestreiten den finalen Showdown der NFL-Saison. ran liefert die wichtigsten Infos und Neuerungen zum Mega-Event im Newsticker. Alles ist angerichtet für Super Bowl 60. Am 8. Februar (0:30 Uhr deutsche Zeit) steigt im Levi's Stadium das mit Spannung erwartete Endspiel der NFL-Saison zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks. New England hat sich mit einem 16:3 gegen die Los Angeles Chargers und ein 28:16 gegen die Houston Texans ins AFC Championship Game manövriert. Dort gab es ein knappes 10:7 bei den Denver Broncos. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL-Spiele im Relive auf Joyn Die Seahawks durften die Wild Card Round als Erstplatzierter der Conference überspringen und qualifizierten sich mit einem furiosen 41:6 gegen San Francisco für das NFC Championship Game. Dort musste Seattle zittern, gewann aber mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams. Die Seahawks haben erst einen Super Bowl (2013) gewonnen, während die Patriots schon sechsmal erfolgreich waren. Beide Teams trafen vor elf Jahren im Super Bowl aufeinander, den die Patriots mit 28:24 gewinnen konnten. ran liefert alle wichtigen Informationen und Neuigkeiten rund um den Super Bowl im News-Ticker.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 3. Februar, 07:05 Uhr: Lorenz Metz mit Super-Bowl-Ansage bei der Opening Night +++ Es war ein ungewohnter Anblick für die anwesenden Journalistinnen und Journalisten sowie die Spieler beider Teams, Anders als in den vergangenen Jahren fand die traditionelle Opening Night nicht im Stadion des Super Bowls statt, sondern wurde sogar in eine andere Stadt verlegt. Im San Jose Convention Centre eröffnete RedZone-Ikone Scott Hansen die Super Bowl Hot Week. Beide Teams stellten sich eine Stunde lang den Fragen der Pressevertretern und den Fans. Super Bowl 2026: Deutscher Patriots-Spieler Lorenz Metz im Interview

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL: Derwin James Jr. "klaut" Ickes Süßigkeiten

Vor allem Lorenz Metz, deutscher Offensive Tackle im Practice Squad der New England Patriots, zeigte sich angriffslustig: "Ich halte es damit, wie es unser Trainer Mike Vrabel gesagt hat. Wir spielen nicht im Super Bowl, wir gewinnen den Super Bowl!"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 2. Februar, 16:05 Uhr: Erdbeben in Kalifornien nördlich des Levi's Stadiums +++ Zu Beginn der Hot Week vor dem Super Bowl hat sich am Montagmorgen Ortszeit in der Nähe von San Ramon ein Erdbeben der Stärke 4,2 ereignet. Zuvor schon hatte es ein Beben der Stärke 3,8 gegeben. Das berichtet "ABC7News" unter Berufung auf Angaben der US-amerikanischen Geologie-Behörde. Demnach habe die Erde in der Region über 30 Mal gebebt. Das heftigste Beben ereignete sich um 7:01 Uhr Ortszeit. Den Ursprung hatte das Beben demzufolge in etwa 9,4 Kilometern Tiefe. Über Verletzte gab es zunächst keine Berichte. Ein Video aus einem Supermarkt zeigt, wie während des Bebens Produkte aus den Regalen fielen. Das Erdbeben-Gebiet befindet sich etwa eine Autostunde nördlich des Levi's Stadiums, wo am kommenden Sonntag der Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks stattfindet.

+++ 2. Februar, 08:04 Uhr: Startschuss für die Hot Week +++ Der Super Bowl rückt immer näher. In der Nacht von Sonntag auf Montag treffen die New England Patriots im Levi’s Stadium der San Francisco 49ers auf die Seattle Seahawks. Beide Teams sind inzwischen in San Jose eingetroffen, um sich auf das große Endspiel vorzubereiten. Die Seahawks bleiben während der Woche in San Jose und trainieren auf dem Campus der San Jose State University. Die Patriots schlagen ihr Quartier in Santa Clara auf, wo das Levi’s Stadium steht, und trainieren an der Stanford University. Am Montagabend findet in San Jose die Super-Bowl-Opening-statt, mit der die sogenannte Hot Week vor dem Super Bowl eingeläutet wird.

- Anzeige -