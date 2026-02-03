- Anzeige -
- Anzeige -
NFL Pro Bowl 2026

NFL Pro Bowl 2026: Starspieler lehnten Teilnahme wohl ab - das war wichtiger

  • Aktualisiert: 06.02.2026
  • 16:27 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Die Absagen zum Pro Bowl 2026 mehren sich. Justin Fields (New York Jets) und C.J. Stroud (Houston Texans) reihen sich mit ein.

Von Mike Stiefelhagen

Der Pro Bowl findet traditionell vor dem Super Bowl statt und zeigt vor dem Duell der beiden besten Teams der Saison die besten NFL-Spieler auf ihrer jeweiligen Position.

So die eigentliche Definition. Momentan herrscht eine regelrechte Absagenflut. Durch Verletzungen oder der Teilnahme am Super Bowl müssen Spieler ersetzt werden.

Doch die Lust auf das Event scheint nicht allgegenwärtig. Mit Justin Fields von den New York Jets und C.J. Stroud von den Houston Texans lehnten zwei weitere AFC-Quarterbacks ihre Teilnahme ab, wie jetzt bekannt wurde.

Und nennen dabei den gleichen Grund.

- Anzeige -
- Anzeige -

Pro Bowl 2026: Fields und Stroud priorisieren anders

Justin Fields steht - mal wieder - am Scheideweg seiner Karriere. Bei den New York Jets hat er einen Zweijahresvertrag unterschrieben, wurde in der ersten Saison jedoch direkt auf die Bank gesetzt. Wie es weitergeht, unklar.

Demnach hat sich der QB dazu entschlossen, den Fokus auf sein Offseason-Programm zu setzen, statt dem Pro Bowl beizuwohnen. Eine generelle Nominierung aus sportlichen Gründen ist ohnehin überraschend. Immerhin stand Fields als Jets-Starter 2-7 und brachte 62,7 Prozent seiner Pässe nur an.

C.J. Stroud von den Houston Texans tut selbiges. Auch er möchte sich lieber auf eine vernünftige Vorbereitung fokussieren als dem Event beizuwohnen. Stroud kämpft um einen neuen möglichen Vertrag, der lukrativ ausfallen soll. Er stand zuletzt auch immer öfter in der Kritik.

NFL-Insider Aaron Wilson mutmaßt, dass der Pro Bowl inzwischen zu einer glorifizierten Showveranstaltung verkommen ist, dürfte ihre Entscheidungen ebenfalls beeinflusst haben.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1058736589
News

Super Bowl: Die coolsten Werbespots - Pepsi vs. Cola geht weiter

  • 06.02.2026
  • 16:27 Uhr
imago images 1071770866
News

Patriots im Super Bowl: Brady überrascht mit Ansage

  • 06.02.2026
  • 16:26 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Levi s Stadium Views Feb 4, 2026; Santa Clara, CA, USA; NBC Peacock television camera with Super Bowl LX logo at Levi s Stadium. Santa Clara Levi s ...
News

Super Bowl: Kommentatoren, Moderatoren und Experten auf RTL, DAZN und Gamepass

  • 06.02.2026
  • 15:30 Uhr
NFL Brasilien
News

NFL: Heimteam für Spiel in Brasilien steht fest

  • 06.02.2026
  • 14:48 Uhr
Rob Gronkowski Abschiedsgedanken
News

Hall of Fame: Große Namen unter Kandidaten für 2027

  • 06.02.2026
  • 14:40 Uhr

NFL: Extrem scharf! Icke probiert ultrascharfen Senf

  • Video
  • 12:23 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA New England Patriots press conference, PK, Pressekonferenz Jan 11, 2024; Foxborough, MA, USA; New England Patriots former head coach Bill Belichick (left) and Pat...
News

Kommentar: Hall of Fame ohne Belichick und Kraft ist sinnlos!

  • 06.02.2026
  • 13:23 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

Kommentar: Der wahre MVP ist Drake Maye

  • 06.02.2026
  • 12:59 Uhr

NFL: Seahawks- und Patriots-Stars malen eigene Teamlogos

  • Video
  • 01:51 Min
  • Ab 0
Puerto Rican singer Bad Bunny celebrates after winning the Latin Grammy for Best Urban Music Album in Las Vegas, United States, 13 November 2025. Latin Grammy Awards Ceremony 2025 in Las Vegas !ACH...
News

Wird Bad Bunny verhaftet? Die verrücktesten Super-Bowl-Wetten

  • 06.02.2026
  • 11:22 Uhr