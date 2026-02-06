- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-HIGHLIGHTS KOSTENLOS AUF JOYN

NFL: Kandidaten für Hall of Fame 2027 - Rob Gronkowski, Ben Roethlisberger und Co.

  • Veröffentlicht: 06.02.2026
  • 13:49 Uhr
  • ran.de

Die Hall-of-Fame-Klasse 2026 hat gerade erst ihre goldenen Jacken bekommen. Doch ein Blick auf 2027 zeigt: Die nächsten großen Namen warten.

Die Pro Football Hall of Fame bereitet sich auf eine starke Class of 2027 vor. Nach der Bekanntgabe der Neuzugänge für 2026 zeigt ein Blick ins nächste Jahr bereits: Die potentiellen Namen werden nicht kleiner.

Etwa Rob Gronkowski. Der Tight End verbrachte die meiste Zeit seiner Karriere bei den New England Patriots und später bei den Tampa Bay Buccaneers. Er gewann vier Super Bowls (drei mit den Patriots, einen mit den Bucs) und wurde viermal in den Pro Bowl gewählt.

"Gronk" gilt als einer der besten Tight Ends der Geschichte mit insgesamt 9.286 Receiving Yards und 92 Touchdowns. Seine Kombination aus Blocking und Receiving machte ihn zu einem Schlüsselspieler in der Offense von Tom Brady. Trotz Verletzungen kehrte Gronkowski 2020 zurück und half den "Bucs" zum Titel.

- Anzeige -
- Anzeige -

Hall of Fame - Kandidaten 2027: Ein doppelter Super-Bowl-Champion und ein MVP

Ben Roethlisberger spielte 18 Jahre für die Pittsburgh Steelers und führte das Team zu zwei Super-Bowl-Siegen (XL und XLIII). Der Quarterback wurde sechsmal in den Pro Bowl gewählt und rangiert unter den Top-5 in Passing Yards (64.088) und Touchdowns (418).

"Big Ben" hält den Steelers-Rekord für Siege (165) und war bekannt für seine Aura und Comeback-Qualitäten.

Running Back Adrian Peterson lief hauptsächlich für die Minnesota Vikings auf und gewann 2012 den MVP-Award nach einer Saison mit 2.097 Rushing Yards - nur acht Yards vom Rekord entfernt. Er ist der fünftbeste Rusher aller Zeiten mit 14.918 Yards und wurde sieben Mal in den Pro Bowl gewählt.

Peterson spielte für sechs Teams und überwand dabei schwere Verletzungen, darunter einen Kreuzbandriss. Wie auch Rothlisberger hatte allerdings auch Peterson in seiner Karriere Kontroversen neben dem Platz.

Gleiches gilt für Antonio Brown. Der Wide Receiver gewann Super Bowl LV mit den Buccaneers und wurde siebenmal in den Pro Bowl gewählt. Er führte die NFL viermal in Receiving Yards an und verbuchte insgesamt 12.291 Yards sowie 83 Touchdowns. Brown ist durch mehrere Skandale im Herbst seiner Karriere mehr als umstritten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Hall of Fame - Kandidaten 2027: Legendäre Spieler werden warten müssen

Die Genannten sind nur die größten Namen, die neu hinzukommen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden wieder einige Namen missachtet werden.

Auch Spieler wie Richard Sherman, Cam Newton, Andrew Whitworth, Eric Weddle oder Dont'a Hightower könnten nominiert werden, haben aber vermutlich nicht genug geleistet, um als First Ballot Hall of Famer in Frage zu kommen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL: Die Neuzugänge der Hall of Fame 2026

1 / 6
<em><strong>NFL: Hall of Fame Class of 2026</strong><br>Am Rande der NFL Honors wurden nicht nur die Auszeichnungen der aktuellen Saison verliehen, sondern gleichzeitig auch bekannt gegeben, welche Spieler neu in die Hall of Fame aufgenommen werden. Auch in diesem Jahr bekommen fünf Legenden die goldene Jacke. <strong>ran</strong> hat den Überblick.</em>
© UPI Photo

NFL: Hall of Fame Class of 2026
Am Rande der NFL Honors wurden nicht nur die Auszeichnungen der aktuellen Saison verliehen, sondern gleichzeitig auch bekannt gegeben, welche Spieler neu in die Hall of Fame aufgenommen werden. Auch in diesem Jahr bekommen fünf Legenden die goldene Jacke. ran hat den Überblick.

<strong>Luke Kuechly</strong><br>In der NFL aktiv: 2012 - 2019<br>Team(s): Carolina Panthers<br>Position: Linebacker
© imago images/Icon SMI

Luke Kuechly
In der NFL aktiv: 2012 - 2019
Team(s): Carolina Panthers
Position: Linebacker

<strong>Drew Brees</strong><br>In der NFL aktiv: 2001 - 2020<br>Team(s): San Diego Chargers, New Orleans Saints<br>Position: Quarterback
© Imagn Images

Drew Brees
In der NFL aktiv: 2001 - 2020
Team(s): San Diego Chargers, New Orleans Saints
Position: Quarterback

<strong>Larry Fitzgerald</strong><br>In der NFL aktiv: 2004 - 2021<br>Team(s): Arizona Cardinals<br>Position: Wide Receiver
© Imagn Images

Larry Fitzgerald
In der NFL aktiv: 2004 - 2021
Team(s): Arizona Cardinals
Position: Wide Receiver

<strong>Adam Vinatieri</strong><br>In der NFL aktiv: 1995 - 2021<br>Team(s): New England Patriots, Indianapolis Colts<br>Position: Kicker
© UPI Photo

Adam Vinatieri
In der NFL aktiv: 1995 - 2021
Team(s): New England Patriots, Indianapolis Colts
Position: Kicker

<strong>Roger Craig</strong><br>In der NFL aktiv: 1983 - 1993<br>Team(s): San Francisco 49ers, Oakland Raiders, Minnesota Vikings<br>Position: Running Back
© ZUMA Press Wire

Roger Craig
In der NFL aktiv: 1983 - 1993
Team(s): San Francisco 49ers, Oakland Raiders, Minnesota Vikings
Position: Running Back

Die Halbfinalisten der Klasse werden im Herbst bekannt gegeben.

Auch interessant: Kommentar: Der wahre MVP ist Drake Maye

Mehr News und Videos

NFL: Extrem scharf! Icke probiert ultrascharfen Senf

  • Video
  • 12:23 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA New England Patriots press conference, PK, Pressekonferenz Jan 11, 2024; Foxborough, MA, USA; New England Patriots former head coach Bill Belichick (left) and Pat...
News

Kommentar: Hall of Fame ohne Belichick und Kraft ist sinnlos!

  • 06.02.2026
  • 13:23 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

Kommentar: Der wahre MVP ist Drake Maye

  • 06.02.2026
  • 12:59 Uhr
Puerto Rican singer Bad Bunny celebrates after winning the Latin Grammy for Best Urban Music Album in Las Vegas, United States, 13 November 2025. Latin Grammy Awards Ceremony 2025 in Las Vegas !ACH...
News

Wird Bad Bunny verhaftet? Die verrücktesten Super-Bowl-Wetten

  • 06.02.2026
  • 11:22 Uhr
imago images 0846828867
News

Statt Bad Bunny: Er singt bei der alternativen Halftime Show

  • 06.02.2026
  • 11:13 Uhr
NFL, American Football Herren, USA NFC Wild Card Round-Los Angeles Rams at Carolina Panthers Jan 10, 2026; Charlotte, NC, USA; Los Angeles Rams quarterback Matthew Stafford (9) drops back to pass a...
News

Stafford erstmals MVP - Maye geht leer aus

  • 06.02.2026
  • 11:11 Uhr
Super Bowl Maye
News

Doppelte Overtime? Die Wettquoten zum Super Bowl

  • 06.02.2026
  • 10:52 Uhr
NFL Brasilien
News

NFL: Heimteam für Spiel in Brasilien steht fest

  • 06.02.2026
  • 10:37 Uhr
ATLANTA, GA - JANUARY 04: Quarterback Tyler Shough (6) of the New Orleans Saints rushes for a touchdown during the week 18 NFL, American Football Herren, USA game between the Atlanta Falcons and th...
News

NFL: Saints-Rookie Shough erhält besondere Ehre

  • 06.02.2026
  • 10:30 Uhr
FOXBOROUGH, MA - NOVEMBER 17: Los Angeles Rams quarterback Matthew Stafford (9) and New England Patriots quarterback Drake Maye (10) after a game between the New England Patriots and the Los Angele...
News

MVP-Wahl: Stafford gewinnt Wahl nur haarscharf

  • 06.02.2026
  • 10:28 Uhr