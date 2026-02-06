NFL: Kandidaten für Hall of Fame 2027 - Rob Gronkowski, Ben Roethlisberger und Co.

Die Hall-of-Fame-Klasse 2026 hat gerade erst ihre goldenen Jacken bekommen. Doch ein Blick auf 2027 zeigt: Die nächsten großen Namen warten. Die Pro Football Hall of Fame bereitet sich auf eine starke Class of 2027 vor. Nach der Bekanntgabe der Neuzugänge für 2026 zeigt ein Blick ins nächste Jahr bereits: Die potentiellen Namen werden nicht kleiner. Etwa Rob Gronkowski. Der Tight End verbrachte die meiste Zeit seiner Karriere bei den New England Patriots und später bei den Tampa Bay Buccaneers. Er gewann vier Super Bowls (drei mit den Patriots, einen mit den Bucs) und wurde viermal in den Pro Bowl gewählt. Alles rund um den Super Bowl 2026 - kostenlos im NFL Network auf Joyn "Gronk" gilt als einer der besten Tight Ends der Geschichte mit insgesamt 9.286 Receiving Yards und 92 Touchdowns. Seine Kombination aus Blocking und Receiving machte ihn zu einem Schlüsselspieler in der Offense von Tom Brady. Trotz Verletzungen kehrte Gronkowski 2020 zurück und half den "Bucs" zum Titel.

- Anzeige -

- Anzeige -

Hall of Fame - Kandidaten 2027: Ein doppelter Super-Bowl-Champion und ein MVP Ben Roethlisberger spielte 18 Jahre für die Pittsburgh Steelers und führte das Team zu zwei Super-Bowl-Siegen (XL und XLIII). Der Quarterback wurde sechsmal in den Pro Bowl gewählt und rangiert unter den Top-5 in Passing Yards (64.088) und Touchdowns (418). "Big Ben" hält den Steelers-Rekord für Siege (165) und war bekannt für seine Aura und Comeback-Qualitäten. Kommentar: Hall of Fame ohne Belichick und Kraft ist sinnlos! Running Back Adrian Peterson lief hauptsächlich für die Minnesota Vikings auf und gewann 2012 den MVP-Award nach einer Saison mit 2.097 Rushing Yards - nur acht Yards vom Rekord entfernt. Er ist der fünftbeste Rusher aller Zeiten mit 14.918 Yards und wurde sieben Mal in den Pro Bowl gewählt. Peterson spielte für sechs Teams und überwand dabei schwere Verletzungen, darunter einen Kreuzbandriss. Wie auch Rothlisberger hatte allerdings auch Peterson in seiner Karriere Kontroversen neben dem Platz. Gleiches gilt für Antonio Brown. Der Wide Receiver gewann Super Bowl LV mit den Buccaneers und wurde siebenmal in den Pro Bowl gewählt. Er führte die NFL viermal in Receiving Yards an und verbuchte insgesamt 12.291 Yards sowie 83 Touchdowns. Brown ist durch mehrere Skandale im Herbst seiner Karriere mehr als umstritten.

- Anzeige -

- Anzeige -

Hall of Fame - Kandidaten 2027: Legendäre Spieler werden warten müssen Die Genannten sind nur die größten Namen, die neu hinzukommen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden wieder einige Namen missachtet werden. Auch Spieler wie Richard Sherman, Cam Newton, Andrew Whitworth, Eric Weddle oder Dont'a Hightower könnten nominiert werden, haben aber vermutlich nicht genug geleistet, um als First Ballot Hall of Famer in Frage zu kommen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL: Die Neuzugänge der Hall of Fame 2026 1 / 6 © UPI Photo NFL: Hall of Fame Class of 2026

Am Rande der NFL Honors wurden nicht nur die Auszeichnungen der aktuellen Saison verliehen, sondern gleichzeitig auch bekannt gegeben, welche Spieler neu in die Hall of Fame aufgenommen werden. Auch in diesem Jahr bekommen fünf Legenden die goldene Jacke. ran hat den Überblick. © imago images/Icon SMI Luke Kuechly

In der NFL aktiv: 2012 - 2019

Team(s): Carolina Panthers

Position: Linebacker © Imagn Images Drew Brees

In der NFL aktiv: 2001 - 2020

Team(s): San Diego Chargers, New Orleans Saints

Position: Quarterback © Imagn Images Larry Fitzgerald

In der NFL aktiv: 2004 - 2021

Team(s): Arizona Cardinals

Position: Wide Receiver © UPI Photo Adam Vinatieri

In der NFL aktiv: 1995 - 2021

Team(s): New England Patriots, Indianapolis Colts

Position: Kicker © ZUMA Press Wire Roger Craig

In der NFL aktiv: 1983 - 1993

Team(s): San Francisco 49ers, Oakland Raiders, Minnesota Vikings

Position: Running Back