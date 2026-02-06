Die NFL kehrt auch in der Saison 2026 nach Brasilien zurück. Nun steht auch das Heimteam fest. Gespielt wird nicht wie bisher in Sao Paulo, sondern im legendären Maracana in Rio de Janeiro.

Die Dallas Cowboys sind eines der Teams für das NFL-Spiel in Rio de Janeiro im Jahr 2026. Das hat die National Football League am Donnerstag bekannt gegeben.

Das Duell findet im berühmten Maracana-Stadion statt und ist Teil eines Rekordprogramms mit neun internationalen Spielen der NFL in der Saison 2026.

Die Partie in Rio markiert das erste NFL-Regular-Season-Spiel in der brasilianischen Metropole. "Wir sind stolz, die Dallas Cowboys in Brasilien willkommen zu heißen", sagte NFL Brazil General Manager Luis Martinez. "Dieses ikonische Team in das Maracana-Stadion zu bringen, ist ein Meilenstein für das Wachstum des Sports weltweit. Es stärkt unsere Verbindung zu einer leidenschaftlichen Football-Community und unterstreicht unser langfristiges Engagement in Brasilien."

Gegner, Datum, Anstoßzeit und Ticket-Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Fans, die am Rio-Spiel interessiert sind, können sich auf nfl.com/Rio über Neuigkeiten informieren.