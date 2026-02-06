NFL-HIGHLIGHTS KOSTENLOS AUF JOYN
NFL: Heimteam für drittes International Game in Brasilien steht fest
- Aktualisiert: 06.02.2026
- 14:48 Uhr
- ran.de
Die NFL kehrt auch in der Saison 2026 nach Brasilien zurück. Nun steht auch das Heimteam fest. Gespielt wird nicht wie bisher in Sao Paulo, sondern im legendären Maracana in Rio de Janeiro.
Die Dallas Cowboys sind eines der Teams für das NFL-Spiel in Rio de Janeiro im Jahr 2026. Das hat die National Football League am Donnerstag bekannt gegeben.
Das Duell findet im berühmten Maracana-Stadion statt und ist Teil eines Rekordprogramms mit neun internationalen Spielen der NFL in der Saison 2026.
Die Partie in Rio markiert das erste NFL-Regular-Season-Spiel in der brasilianischen Metropole. "Wir sind stolz, die Dallas Cowboys in Brasilien willkommen zu heißen", sagte NFL Brazil General Manager Luis Martinez. "Dieses ikonische Team in das Maracana-Stadion zu bringen, ist ein Meilenstein für das Wachstum des Sports weltweit. Es stärkt unsere Verbindung zu einer leidenschaftlichen Football-Community und unterstreicht unser langfristiges Engagement in Brasilien."
Gegner, Datum, Anstoßzeit und Ticket-Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Fans, die am Rio-Spiel interessiert sind, können sich auf nfl.com/Rio über Neuigkeiten informieren.
NFL: Brasilien einer der größten Märkte
Brasilien zählt mehr als 36 Millionen NFL-Fans und ist damit einer der wichtigsten internationalen Märkte der Liga. Die Ankündigung folgt auf das Versprechen der Liga, in den nächsten fünf Jahren mindestens drei Regular-Season-Spiele nach Rio zu bringen.
Neben den Spielen engagiert sich die NFL ganzjährig in Brasilien durch Partner, Programme und Initiativen wie NFL Flag und Community-Events. NFL Flag erreicht Tausende junger Spieler im Land, Flag Football feiert 2028 sein olympisches Debüt bei den Spielen in Los Angeles.
Bisher hat die NFL zwei Spiele in Brasilien ausgetragen: 2024 die Green Bay Packers gegen die Philadelphia Eagles und 2025 Kansas City Chiefs gegen Los Angeles Chargers, beide in der Corinthians Arena in Sao Paulo.
2026 trägt die NFL neben Rio de Janeiro zudem International Games in London (zwei Spiele im Tottenham Hotspur Stadium, eines im Wembley Stadium), Madrid, Melbourne, Mexiko-Stadt, München und Paris aus.