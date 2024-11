Die New York Giants erwischen einen katastrophalen Auftakt in die neue Saison. Dabei bekommt insbesondere Quarterback Daniel Jones den Frust der Fans zu spüren.

Es war ein desaströser Saisonauftakt für Daniel Jones und die New York Giants: Der Quarterback warf in der herben 6:28-Niederlage gegen die Minnesota Vikings zwei Interceptions, darunter einen Pick Six. Insgesamt kamen nur 22 seiner 42 Pässe für 186 Yards an.

Überhaupt gelang New York offensiv fast gar nichts, die Giants erzielten am Ende keinen einzigen Touchdown. Es war also nicht überraschend, dass es von den Rängen des MetLife Stadiums Buhrufe hagelte.

Doch damit war nicht Schluss: Einige verärgerte Giants-Fans warteten nach der Partie am Spielerausgang auf Jones. Als der Quarterback auftauchte, wurden erneut Buh- und Schmährufe laut.