Für die Baltimore Ravens beginnen die Playoffs bereits in Woche 18. Für das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers steht Lamar Jackson auf der Kippe. Der Quarterback gibt nun selbst ein Update.

Die Baltimore Ravens können durchatmen. Star-Quarterbacks Lamar Jackson wird im entscheidenden AFC-North-Spiel bei den Pittsburgh Steelers in der Nacht zu Montag (02:20 Uhr, im Liveticker) auflaufen können.

"Ja, zu 100 Prozent", antwortete der 28-Jährige am Donnerstag gegenüber Medienvertretern auf die Frage nach seiner Verfügbarkeit für das Saisonfinale. "Ich werde dabei sein."

Jackson, der mit einer Rückenprellung zu kämpfen hat, kehrte am Mittwoch erstmals seit zwölf Tagen uneingeschränkt ins Training zurück.

Die Verletzung hatte Jackson bei der Niederlage gegen die New England Patriots am 21. Dezember erlitten, als er einen Knie-Treffer in den Rücken abbekam. Er setzte das folgende NFL-Spiel gegen die Green Bay Packers aus, das die Ravens souverän mit 41:24 gewannen und damit ihre Playoff-Hoffnungen am Leben hielten.