- Anzeige -
- Anzeige -
Alle NFL-Highlights auf Joyn

NFL - Baltimore Ravens - Lamar Jackson gibt vor Showdown um Playoffs gegen Pittsburgh Steelers Entwarnung

  • Aktualisiert: 01.01.2026
  • 17:13 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© Icon Sportswire

Für die Baltimore Ravens beginnen die Playoffs bereits in Woche 18. Für das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers steht Lamar Jackson auf der Kippe. Der Quarterback gibt nun selbst ein Update.

Die Baltimore Ravens können durchatmen. Star-Quarterbacks Lamar Jackson wird im entscheidenden AFC-North-Spiel bei den Pittsburgh Steelers in der Nacht zu Montag (02:20 Uhr, im Liveticker) auflaufen können.

"Ja, zu 100 Prozent", antwortete der 28-Jährige am Donnerstag gegenüber Medienvertretern auf die Frage nach seiner Verfügbarkeit für das Saisonfinale. "Ich werde dabei sein."

Jackson, der mit einer Rückenprellung zu kämpfen hat, kehrte am Mittwoch erstmals seit zwölf Tagen uneingeschränkt ins Training zurück.

Die Verletzung hatte Jackson bei der Niederlage gegen die New England Patriots am 21. Dezember erlitten, als er einen Knie-Treffer in den Rücken abbekam. Er setzte das folgende NFL-Spiel gegen die Green Bay Packers aus, das die Ravens souverän mit 41:24 gewannen und damit ihre Playoff-Hoffnungen am Leben hielten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Baltimore Ravens: Spielt Jackson mit Schutzweste?

Head Coach John Harbaugh äußerte sich zuvor positiv: "Ich bin sehr optimistisch, dass er am Sonntag spielen wird. Wir werden sehen, wie es sich in der restlichen Woche entwickelt." Jackson wirke gut, so Harbaugh, der auch erwähnte, dass der Quarterback Optionen wie zusätzlichen Schutz, etwa eine Schutzweste, in Betracht ziehe.

Diese Saison war für Jackson von zahlreichen Verletzungen geprägt, darunter Probleme mit Oberschenkel, Knie, Sprunggelenk, Zeh und nun dem Rücken.

Seine Leistungen fielen entsprechend zurück: Mit durchschnittlich 192,6 Passing Yards pro Spiel rangiert er auf Platz 26 in der NFL, und seine 28,3 Rushing Yards pro Partie sind der niedrigste Wert in seiner achtjährigen Karriere.

Der Sieger der Partie Steelers (9-7) gegen Ravens (8-8) holt sich den Titel in der AFC North und damit verbunden den vierten Seed in der AFC, der zur Postseason-Teilnahme berechtigt.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1069531126
News

Zoff zwischen Jackson und Ravens? Star-QB wird deutlich

  • 02.01.2026
  • 10:16 Uhr
Chicago Bears v Green Bay Packers - NFL 2025
News

Micah Parsons erhebt neue Vorwürfe gegen Jerry Jones

  • 01.01.2026
  • 23:40 Uhr
CINCINNATI, OH - NOVEMBER 23: New England Patriots head coach Mike Vrabel talks to defensive tackle Christian Barmore (90) during the game against the New England Patriots and the Cincinnati Bengal...
News

Nächster Skandal bei den Patriots: Ablenkung vor Playoffs?

  • 01.01.2026
  • 21:40 Uhr
CLEVELAND, OH - DECEMBER 28: Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) throws a pass during the first quarter of the National Football League game between the Pittsburgh Steelers and Clevel...
News

Steelers-Showdown: Rodgers-Zukunft rückt in den Fokus

  • 01.01.2026
  • 20:35 Uhr
Matthew Stafford (LA Rams)
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 01.01.2026
  • 17:55 Uhr
NFL München
News

NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticket-Preise?

  • 01.01.2026
  • 17:52 Uhr
INDIANAPOLIS, IN - DECEMBER 28: Indianapolis Colts quarterback Philip Rivers (17) runs off the field after an NFL, American Football Herren, USA game between the Jacksonville Jaguars and the Indian...
News

Rücktritt 2.0: Philip Rivers macht erneut Schluss

  • 01.01.2026
  • 17:15 Uhr
LANDOVER, MD - DECEMBER 25: Dallas Cowboys wide receiver George Pickens (3) looks in a pass during game between the Dallas Cowboys and the Washington Commanders on December 25, 2025 at Northwest St...
News

Vergrault Jerry Jones den nächsten Superstar?

  • 01.01.2026
  • 16:42 Uhr
imago images 1070595673
News

Chiefs-Krise: Coach Reid fällt Zukunftsentscheidung

  • 01.01.2026
  • 16:41 Uhr
ATLANTA, GA - DECEMBER 29: Los Angeles quarterback Matthew Stafford (9) hands off to running back Kyren Williams (23) during the NFL, American Football Herren, USA game between the Los Angeles Rams...
News

Playoff Picture: Rams müssen zum Titelverteidiger

  • 01.01.2026
  • 16:40 Uhr