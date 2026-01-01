Alle NFL-Highlights auf Joyn
NFL - Baltimore Ravens - Lamar Jackson gibt vor Showdown um Playoffs gegen Pittsburgh Steelers Entwarnung
- Aktualisiert: 01.01.2026
- 17:13 Uhr
- ran.de
Für die Baltimore Ravens beginnen die Playoffs bereits in Woche 18. Für das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers steht Lamar Jackson auf der Kippe. Der Quarterback gibt nun selbst ein Update.
Die Baltimore Ravens können durchatmen. Star-Quarterbacks Lamar Jackson wird im entscheidenden AFC-North-Spiel bei den Pittsburgh Steelers in der Nacht zu Montag (02:20 Uhr, im Liveticker) auflaufen können.
"Ja, zu 100 Prozent", antwortete der 28-Jährige am Donnerstag gegenüber Medienvertretern auf die Frage nach seiner Verfügbarkeit für das Saisonfinale. "Ich werde dabei sein."
Jackson, der mit einer Rückenprellung zu kämpfen hat, kehrte am Mittwoch erstmals seit zwölf Tagen uneingeschränkt ins Training zurück.
Die Verletzung hatte Jackson bei der Niederlage gegen die New England Patriots am 21. Dezember erlitten, als er einen Knie-Treffer in den Rücken abbekam. Er setzte das folgende NFL-Spiel gegen die Green Bay Packers aus, das die Ravens souverän mit 41:24 gewannen und damit ihre Playoff-Hoffnungen am Leben hielten.
Baltimore Ravens: Spielt Jackson mit Schutzweste?
Head Coach John Harbaugh äußerte sich zuvor positiv: "Ich bin sehr optimistisch, dass er am Sonntag spielen wird. Wir werden sehen, wie es sich in der restlichen Woche entwickelt." Jackson wirke gut, so Harbaugh, der auch erwähnte, dass der Quarterback Optionen wie zusätzlichen Schutz, etwa eine Schutzweste, in Betracht ziehe.
Diese Saison war für Jackson von zahlreichen Verletzungen geprägt, darunter Probleme mit Oberschenkel, Knie, Sprunggelenk, Zeh und nun dem Rücken.
Seine Leistungen fielen entsprechend zurück: Mit durchschnittlich 192,6 Passing Yards pro Spiel rangiert er auf Platz 26 in der NFL, und seine 28,3 Rushing Yards pro Partie sind der niedrigste Wert in seiner achtjährigen Karriere.
Der Sieger der Partie Steelers (9-7) gegen Ravens (8-8) holt sich den Titel in der AFC North und damit verbunden den vierten Seed in der AFC, der zur Postseason-Teilnahme berechtigt.