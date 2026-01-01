- Anzeige -
Nur Platz 3 in der AFC North

NFL - Joe Burrow kritisiert Cincinnati Bengals: "Es muss sich einiges ändern"

  Veröffentlicht: 01.01.2026
  12:37 Uhr
  • ran.de
© Icon Sportswire

Die Cincinnati Bengals haben erneut die Playoffs verpasst. Und erneut holte Star-Quarterback Joe Burrow zur Kritik an der eigenen Franchise aus.

Quarterback Joe Burrow hat die anhaltende Playoff-Durststrecke der Cincinnati Bengals erneut kritisiert und fordert Veränderungen. "Wir wollen nicht in der Situation sein, in der wir jetzt sind, also muss sich einiges ändern", sagte Burrow.

Er ergänzte: "Ob es darum geht, dass die Spieler, die wir haben, sich weiter verbessern und besseren Football auf höheren Niveau spielen, oder dass wir neue Spieler holen, die das können oder was auch immer. Offensichtlich muss sich etwas ändern."

Nicht das erste Mal, dass Burrow seine Franchise kritisert. Bereits vor Woche 16 sagte er: "Was wir in den letzten Jahren gemacht haben, hat nicht funktioniert. Wir müssen über den Tellerrand schauen und kreativ werden, wie wir wieder konkurrenzfähig werden."

Cincinnati Bengals: Burrow verpasste Großteil der Saison

Die Bengals stehen in der Saison 2025 bei einer Bilanz von 6-10 Siegen und verpassen damit zum dritten Mal in Folge die Playoffs. Burrow, in seiner sechsten Saison und zweimaliger MVP-Finalist, verpasste neun Spiele aufgrund einer Zehenverletzung, die eine Operation erforderte.

In seinen fünf Starts nach der Rückkehr gewann das Team drei Mal, was bei einem Sieg gegen die Cleveland Browns (4-12) zu einer 7-10-Bilanz führen könnte und eine Serie von drei Siegen in Folge bedeuten würde.

Historisch gesehen erreichten die Bengals 2021 das Super Bowl (ihr erster Playoff-Einzug seit 2015) und 2022 das AFC Championship Game, sind seitdem jedoch zurückgefallen.

Burrow betonte dabei vor allem seinen persönlichen Erfolg: "In diesem Jahr haben wir mehr Spiele gewonnen als verloren, wenn ich auf dem Feld stand. Und ich fühle mich gut dabei. Alles, was ich tun kann, ist, wenn ich auf dem Feld bin, gut zu spielen, zu versuchen zu gewinnen."

In der kommenden Offseason haben die Bengals den achtmeisten Cap Space der NFL.

