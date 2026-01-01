NFL - Joe Burrow kritisiert Cincinnati Bengals: "Es muss sich einiges ändern"

Die Cincinnati Bengals haben erneut die Playoffs verpasst. Und erneut holte Star-Quarterback Joe Burrow zur Kritik an der eigenen Franchise aus.

Quarterback Joe Burrow hat die anhaltende Playoff-Durststrecke der Cincinnati Bengals erneut kritisiert und fordert Veränderungen. "Wir wollen nicht in der Situation sein, in der wir jetzt sind, also muss sich einiges ändern", sagte Burrow.

Er ergänzte: "Ob es darum geht, dass die Spieler, die wir haben, sich weiter verbessern und besseren Football auf höheren Niveau spielen, oder dass wir neue Spieler holen, die das können oder was auch immer. Offensichtlich muss sich etwas ändern."

Nicht das erste Mal, dass Burrow seine Franchise kritisert. Bereits vor Woche 16 sagte er: "Was wir in den letzten Jahren gemacht haben, hat nicht funktioniert. Wir müssen über den Tellerrand schauen und kreativ werden, wie wir wieder konkurrenzfähig werden."