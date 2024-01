Geleitet wird die Partie übrigens von Brad Allen. Das wäre an sich keine große Neuigkeit, schließlich ist er einer von 17 Hauptschiedsrichtern der NFL. In Anbetracht des vergangenen Wochenendes dürfte die Ansetzung aber zumindest ein wenig überraschen.

NFL nimmt Referee Allen in Schutz und verschickt Video

Die NFL nahm Allen hingegen in Schutz und verschickte ein Video an die Teams, in dem erklärt wird, wie ein Spieler als "eligible" deklariert wird. Offenbar war vor dem Spielzug von Detroit nicht richtig vermerkt worden, dass Tackle Decker bei der Two-Point-Conversion als möglicher Passfänger eingesetzt werden sollte.

Die erneute Ansetzung Allens, vor allem für ein Spiel mit Playoff-Einfluss, kann durchaus als Rückendeckung für den Referee interpretiert werden. Schließlich hätte es auch Partien gegeben, in denen es nicht mehr um die Postseason geht, beispielsweise das Duell der New York Jets mit den New England Patriots am Sonntag (ab 19 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).