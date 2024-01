New England Patriots: Belichick-Zukunft? Treffen soll Klarheit bringen

Anzeige

Die Saison der New England Patriots verläuft äußerst enttäuschend. In Sachen Belichick-Zukunft steht in diesem Zuge ein wichtiges Treffen an.

Wie geht es bei den New England Patriots weiter? Mit einer Bilanz von 4-12 steht die Franchise auf dem letzten Platz der AFC East. Folgt nach dem Ende der Saison auch der Abschied von Trainerlegende Bill Belichick?

Laut "ESPN"-Reporter Mike Reiss ist für kommenden Montag ein Meeting zwischen dem Head Coach, Owner Robert Kraft und Präsident Jonathan Kraft angesetzt.

"Sie werden Antworten darauf suchen, warum sich die Dinge in dieser Saison so dramatisch verschlechtert haben", so der Reporter: "Robert Kraft ist natürlich sehr enttäuscht von der Art und Weise, wie sich diese Saison entwickelt hat, und Leute, die ihm nahe stehen, berichten mir, dass diese Enttäuschung so groß war, dass er eine Trennung von Belichick in Erwägung gezogen hat."

Und weiter: "Aber sie haben mir auch gesagt, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine Entscheidung getroffen wurde und deshalb wird dieses letzte Treffen so wichtig sein.“