NFL Roundup: Bills fügen Chiefs erste Pleite zu, Steelers schlagen Ravens, Packers-Serie hält an

Im Topspiel in Pittsburgh stellte ein Kicker die beiden Star-Quarterbacks in den Schatten. Anschließend nahmen die Buffalo Bills den Kansas City Chiefs den Nimbus der Unbesiegbarkeit.

Die Buffalo Bills fügen den Kansas City Chiefs ihre erste Niederlage in dieser Saison zu. Den Kracher der frühen Spiele in Woche 11 entscheiden die Steelers gegen die Ravens für sich. ran liefert den Überblick.

Cincinnati Bengals @ Los Angeles Chargers 27:34

Das beeindruckende Comeback der Cincinnati Bengals im Sunday Night Game des elften NFL-Spieltags gegen die Los Angeles Chargers ist unbelohnt geblieben. Anfang des dritten Viertels lagen die Bengals bei ihrem Gastspiel in L.A. bereits mit 6:27 in Rückstand, ehe Quarterback Joe Burrow drei Touchdown-Pässe in Folge gelangen. Bei noch zwölf verbleibenden Minuten im letzten Abschnitt stand es 27:27-Unentschieden.

Zu einer Overtime kam es schlussendlich auch nicht mehr, gelang Chargers-Running-Back J.K. Dobbins doch weniger als eine halbe Minute vor Spielende ein Lauf über 29 Yards in die Endzone. Nach dem verwandelten Extrapunkt und mit nur noch 18 Sekunden auf der Uhr konnten die Gäste in der Folge nichts mehr an ihrer 27:34-Niederlage ändern.

NFL-Highlights: Flugshow! Los Angeles Chargers mit spektakulärem Game Winner