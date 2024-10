Der Quarterback-Jahrgang im NFL Draft 2024 war einer für die Geschichtsbücher. Insgesamt elf Playmaker wurden ausgewählt, sechs davon in Runde eins. So viele, wie seit 1983 nicht mehr. Die Erwartungshaltung an die jungen QBs ist entsprechend sehr hoch.

Die NFL-Saison 2024 ist in vollem Gange. Auch in Woche drei starteten erneut zahlreiche Rookie-Quarterbacks - einer erlebte dabei ein absolutes Highlight. ran gibt einen Überblick.

Und so überwiegen auch nach den sehnlichst herbeigesehnten ersten beiden Passing Touchdowns des 22-Jährigen wie schon in der Vorwoche die Fragezeichen, wie gut die Bears in dieser Saison wirklich sind und ob der in der Offseason vielerorts ausgerufene Contender-Status nicht doch deutlich zu früh kam.

Jayden Daniels (Washington Commanders)

21/23 Pässe, 254 Passing Yards, 2 Passing TDs, 0 INTs, 12 Rushes für 39 Yards, 1 Rushing TD

38:33 @ Cincinnati Bengals

Im Monday Night Game setzten die Commanders eine echte Duftmarke. Gegen die Bengals spielte Washingtons Offense in der kritischen Phase der Partie groß auf - und Rookie Jayden Daniels ganz besonders.

Der 23-Jährige wurde zuvor noch dafür belächelt, dass seine Statistiken an den ersten beiden Spieltagen gerade eben so gut gewesen wären, weil das Team kein Risiko mit ihm gehen würde. "Sie lassen ihn nicht viel tun. Sie halten es wirklich einfach für ihn. Nette College Offense", stichelte Bengals Cornerback Cam Taylor-Britt vor dem Aufeinandertreffen - gefährliche letzte Worte.

Beim Sieg über die Bengals strafte Daniels seine Kritiker dann jedoch Lügen, besonders in der entscheidenden Phase. Es war schlichtweg einer der historisch besten Performances eines Rookie-QBs der NFL-Geschichte.

Der Youngster legte bärenstarke Stats auf mit 21 von 23 erfolgreichen Pässen für 254 Passing Yards, 2 Passing-TDs und ohne eine einzige Interception. Dazu kam ein traumhafter Game-Winning-TD über 27 Yards auf Star-Receiver Terry McLaurin. Und einen weiteren konnte er auch noch sogar erlaufen.

Neben dem eindrucksvollen Sieg haben Daniels und sein Team jedoch noch etwas geschafft, das fast noch beeindruckender ist. Denn die Franchise hat nun in zwei aufeinanderfolgenden Spielen bei jedem Spielzug mit Ausnahme von Kneel Downs gepunktet.

Am Montag gab es insgesamt acht Drives für Washington: fünf Touchdowns, ein Field Goal und zwei, die am Ende jeder Halbzeit in Kneel Downs endeten. In Woche zwei gegen die New York Giants hatten die Commanders bereits sieben Field Goals und ein Kneel Down verbucht. Praktisch also eine 100-Prozentquote der Offense, was extremen Seltenheitswert in der NFL hat.

Seit dem Jahr 2000 gab es laut "CBS" erst zehn Spiele, in denen ein Team bei jedem Spielzug gepunktet hat (ausgenommen Kneel Downs). Dies ist eine Chance von über 1 zu 1.300, wenn man bedenkt, dass es 12.990 Spiele einschließlich der Playoffs in diesem Zeitraum gab. Die Commanders haben dies nun jedoch gleich zweimal in Folge geschafft, was eine vollkommen verrückte Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1,7 Millionen bedeutet.