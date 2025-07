Für die Tennessee Titans erfolgt der erste Rückschlag bereits in der Vorbereitung. Backup-Quarterback Will Levis wird der Franchise für die gesamte Saison fehlen.

Die Tennessee Titans verlieren noch vor Saisonbeginn in der NFL einen ihrer Quarterbacks. Will Levis muss sich einer Operation an der Schulter unterziehen. Das bedeutet das Saisonaus für den 26-Jährigen, wie "ESPN" berichtet.

Den Zweitrunden-Pick des Draft 2023 plagen bereits seit vergangener Saison Probleme an der rechten Schulter. Diese Schmerzen haben sich mit Saisonverlauf verschlimmert, sodass Levis zu einer Operation gezwungen ist.