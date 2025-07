NFL - Dallas Cowboys: Tyler Smith hält Super-Bowl-Sieg für "realistisch"

Die NFL-Teams bereiten sich in den Trainingslagern auf die neue Saison vor. Bei den Dallas Cowboys herrscht dabei großer Optimismus.

Zu Beginn des Trainingslagers herrscht bei vielen NFL-Teams großer Optimismus. So auch bei den Dallas Cowboys. Vor allem Guard Tyler Smith spürt jenen Optimismus, auch wenn es bereits 30 Jahre her ist, dass die Franchise es überhaupt in ein NFC Championship Game geschafft hat.

Auf die Frage, welche Ziele er sich für die Saison 2025 gesetzt habe, gab er laut "ESPN" folgende Antwort: "Super-Bowl-Champion. Das ist immer die Erwartung."

Eine Erwartung, die unzählige der 31 Teams haben, die es am Ende nicht schaffen, die Vince Lombardi Trophy in den Händen zu halten.

Doch Smith bleibt optimistisch. "Ich denke, das ist ein realistisches Ziel. Wir können den Super Bowl gewinnen. Warum nicht? Warum können wir nicht gewinnen? Halten Sie es für unrealistisch?", so der Sportler.