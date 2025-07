Der einstige Center der Green Bay Packers und der Cleveland Browns geriet in die Kritik, weil er in einem Interview angedeutet hatte, dass Spieler im Rahmen von Vertragsverhandlungen in Erwägung ziehen könnten, Verletzungen vorzutäuschen, um ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Die NFL sah darin einen Verstoß gegen das Collective Bargaining Agreement, also den Tarifvertrag zwischen Liga und Spielergewerkschaft.

"In den letzten Tagen ist es für meine Familie sehr, sehr schwer geworden. Und damit kann ich nicht umgehen", sagte Tretter: "Ich habe kein Interesse daran, Geschäftsführer zu sein. Ich habe kein Interesse daran, berücksichtigt zu werden. Das habe ich dem Exekutivkomitee mitgeteilt. Ich werde auch die NFLPA in den kommenden Tagen verlassen, weil ich nichts mehr habe, was ich der Organisation geben kann."

Tretter tritt "nicht in Schande zurück"

Tretter bestreitet diese Vorwürfe. "Ich trete nicht zurück, weil das, was mir vorgeworfen wird, wahr ist. Ich trete nicht in Schande zurück. Ich kündige, weil es mir und meiner Familie zu weit gegangen ist, und ich habe es sechs Wochen lang aufgesaugt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie im Regen stehengelassen wurde, als ich mein Bestes für die Organisation tat", sagte er.

Und weiter: "Ich kam heute Morgen an einen Punkt, an dem ich aufwachte und mir klar wurde, dass ich für immer an diesem verdammten Schwert sterben werde, dass ich nie, niemals in der Lage sein werde, das Beste für mich zu tun. Ich werde immer das tun, was für die Organisation am besten ist. Und was hat die Organisation am Ende für mich getan? So gut wie gar nichts."

Tretter ergänzte: "Ich war sechs Wochen lang ein Schutzschild für sie, indem alles, was umstritten war, einfach auf mich abgewälzt wurde. Dabei hatte ich verdammt noch mal nichts damit zu tun. Und da dachte ich, ich habe es satt, für die Organisation die Kugeln abzufangen und Dinge auf mich zu nehmen, an denen ich nicht beteiligt war und die ich nicht getan habe."