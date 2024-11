Der Salary Cap beschreibt die Obergrenze, die Teams in US-Profisportligen ihren Spielern jährlich an Gehältern zahlen dürfen. Was steckt dahinter? Wie funktioniert die Gehaltsobergrenze in der NFL? ran erklärt die wichtigsten Begriffe.

Der Salary Cap in der NFL beträgt in der kommenden Saison 224,8 Millionen Dollar pro Team. Er setzt sich zusammen aus den Gesamteinnahmen der NFL zum Beispiel durch Tickets oder TV-Verträge. Die Gesamtsumme wird durch die Anzahl der Mannschaften dividiert, was dann den Betrag pro Team ergibt.

Außerdem ist es in der NFL möglich, ungenutztes Gehaltsbudget in die Folgesaison "mitzunehmen". Jedoch müssen die Teams hierfür in den vier Saisons zuvor durchschnittlich mindestens 89 Prozent ihres Gehaltsbudgets auch ausgegeben haben.

Doch auch bei den Bonuszahlungen wird in der NFL in zwei Kategorien unterschieden, die sich in ihrer Wahrscheinlichkeit an Erfahrung aus der Vergangenheit orientieren.

Boni werden oft als Anreiz genutzt. Ein Workout-Bonus zum Beispiel für die Teilnahme an einer bestimmten Anzahl an Trainingseinheiten, oder aber der Roster-Bonus, wenn der Spieler es in den Kader schafft. Natürlich gehören auch sportliche Ziele wie Touchdowns, Passing Yards oder Sacks dazu.

Den "LTBE (Likely to be earned)" und den "NLTBE (Not likely to be earned)". Während sich die wahrscheinlichen Bonuszahlungen im Cap Space wiederfinden, sind weitere Boni kein Teil der Gehaltsobergrenzen.

"LTBE" sind Ziele, die unter normalen Umständen eingehalten werden. Am Beispiel von Cooper Kupp, Wide Receiver der Los Angeles Rams, könnte das bedeuten, dass er einen LTBE-Bonus erhält, wenn er in zehn Spielen für die Rams in der Spielzeit 2022 startet. Ein "NLTBE"-Bonus wäre am selben Beispiel ebenfalls möglich gewesen. In der Saison 2020 machte Kupp noch knapp 1.000 Yards Raumgewinn, in der Saison 2021 waren es doppelt so viele, weshalb er einen NLTBE-Bonus bei entsprechender Klausel dafür hätte erhalten können.