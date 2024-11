Das wird sich womöglich Daniel Jones gedacht haben, als er bei den New York Giants am Freitag um seine Entlassung bat.

"Daniel kam heute Morgen zu mir und fragte, ob wir ihn entlassen würden", sagte Besitzer John Mara in einer Erklärung. "Wir waren uns einig, dass dies das Beste für ihn und das Team wäre. Daniel war ein großartiger Vertreter unserer Organisation, in jeder Hinsicht erstklassig. Sein Umgang mit dieser Situation ist ein Beispiel dafür. Wir sind alle enttäuscht darüber, wie sich die Dinge entwickelt haben. Wir schätzen Daniel sehr und haben große Hochachtung vor ihm. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste."

Jones hatte nach der Saison 2022 einen mit 160 Millionen Dollar dotierten Vertrag unterschrieben, durch den die Giants in der aktuellen Saison 2024 laut "Spotrac" satte 47,1 Millionen Dollar an Dead Cap schlucken müssen.

NFL: So geht es mit Daniel Jones weiter

Jones landet durch seine Entlassung zunächst auf der sogenannten Waiver-Wire-Liste. Teams können ihn von dort verpflichten, wenn sie sein aktuelles Gehalt für die verbliebenen sechs Spiele übernehmen (knapp zwölf Millionen Euro). Allerdings gilt dies als unwahrscheinlich. Hat kein Team bis Montag um 16 Uhr Ortszeit Anspruch erhoben, kann jedes Team frei mit ihm verhandeln.

Jones war zuletzt von Head Coach Brian Daboll als Starter aussortiert worden, Tommy DeVito übernimmt die Rolle des Spielmachers. Backup ist Drew Lock. Jones war so sogar nur noch die Nummer drei im Kader.

In sechs Jahren bei den Giants kommt Jones in 70 Spielen auf 14.582 Yards, 70 Touchdowns und 47 Interceptions. Sein Durchschnitts-Rating: 84,3. Von 2019 an, als er Eli Manning als Starter ablöste, bis einschließlich der Saison 2023 führte er die Giants nur einmal in die Playoffs, wo in der Divisional Round Schluss war.

Was ihn in der ganzen Zeit begleitete, war die Skepsis der Fans, ob er der passende Franchise-Quarterback ist.