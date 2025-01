NFL: Sam Darnolds große Chance bei den Vikings - eine Gefahr droht 

Nach der Verletzung von J.J. McCarthy dürfte Quarterback Sam Darnold vorerst bei den Minnesota Vikings als Starter ins Rennen gehen. Es ist seine vielleicht letzte Chance, die NFL-Karriere in Fahrt zu bringen.

Noch lief nicht alles rund beim ersten Kurz-Einsatz in Woche 1 der Preseason für das neue Team. Ein paar Incompletions, ein Drop eines Receivers in der Endzone, ein Running Back, der ihm bei einem Spielzug in die Beine stolperte.

Doch Sam Darnold dürfte - spätestens seit der schweren Verletzung von Quarterback J.J. McCarthy - die Minnesota Vikings als Starter in die neue Spielzeit führen und zeigte mit vier Completions aus acht Versuchen einige gute Ansätze.

Für den dritten Pick aus dem NFL Draft 2018 ist es nach seiner Zeit bei den New York Jets und Carolina Panthers die dritte Station als Starter und potenzieller Hoffnungsträger. Und für Darnold könnte sich die anstehende Saison als wegweisend in Hinblick auf seine restliche NFL-Karriere entpuppen.