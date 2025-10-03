NFL: San Francisco gewinnt kalifornisches Duell

Die San Francisco 49ers haben in der National Football League (NFL) das kalifornische Duell für sich entschieden. Der fünfmalige Super-Bowl-Champion setzte sich bei den Los Angeles Rams mit 26:23 nach Verlängerung durch und fügte dem Rivalen die erste Heimpleite zu. Die 49ers nehmen trotz des Ausfalls von Quarterback Brock Purdy (Zehenverletzung) als Tabellenführer der NFC West mit einer Bilanz von 4:1 Kurs auf die Play-offs, die Rams stehen nun bei drei Siegen und zwei Niederlagen.

In der Verlängerung nahm die Defense von San Francisco erst die gegnerische Offense bei einem ausstehenden Yard vom Feld, ehe Eddy Piñeiro aus 41 Yards mit seinem vierten Field Goal des Spiels den Sieg perfekt machte. Ersatz-Quarterback Mac Jones blieb ohne Interception und schaffte mit 33 angekommenen Pässen 342 Yards, wovon zwei zu Touchdowns führten. In Abwesenheit zahlreicher Stammreceiver überzeugte zudem Kendrick Bourne mit zehn gefangenen Pässen über 142 Yards.

Die Rams leisteten sich erstmals unter Head Coach Sean McVay gleich zwei Fumbles kurz vor der Endzone. Deshalb reichten auch die drei Touchdown-Pässe von Matthew Stafford nicht zum ersten Saison-Erfolg innerhalb der eigenen Division.